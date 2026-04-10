Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Escena

Marichelo Puente confirma separación entre lágrimas

La historia entre Marichelo y Jorge D’Alessio, que comenzó con una larga amistad y se consolidó en matrimonio en 2011, hoy enfrenta un capítulo incierto

  • 10
  • Abril
    2026

La actriz Marichelo Puente confirmó públicamente su separación de Jorge D’Alessio, en medio de un momento profundamente emocional. Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la también hermana de Anahí rompió el silencio ante los medios, dejando claro que atraviesa una etapa complicada tras el fin de su relación, luego de casi 15 años de matrimonio.

Durante un encuentro con la prensa, Marichelo no pudo contener las lágrimas al ser cuestionada sobre su situación sentimental. La actriz confesó que no está lista para hablar a fondo sobre lo ocurrido y pidió respeto ante el difícil proceso que vive. “No está siendo un momento fácil”, expresó conmovida, reconociendo que se trata de una situación dolorosa que nadie quisiera enfrentar.

Sobre las versiones que apuntan a una posible infidelidad como causa de la ruptura, Marichelo evitó dar detalles y prefirió no señalar directamente a su aún esposo.

Incluso, dejó claro que esas preguntas deberían dirigirse a él, manteniéndose firme en su postura de hablar únicamente por ella misma. Esta respuesta ha dejado abiertas múltiples especulaciones en torno al verdadero motivo de la separación.

A pesar del difícil momento, la actriz aseguró que su prioridad absoluta son sus hijos, con quienes incluso se encuentra tomando terapia psicológica para afrontar la situación.

Marichelo destacó que su mayor fortaleza en este proceso es el amor familiar, dejando claro que, más allá de la ruptura, su enfoque está en brindar estabilidad emocional a sus pequeños.

Hasta ahora, la pareja no ha confirmado si el proceso llegará a un divorcio formal, pero sí han dejado claro que buscarán manejar la situación con discreción por el bienestar de su familia.

La historia entre Marichelo y Jorge D’Alessio, que comenzó con una larga amistad y se consolidó en matrimonio en 2011, hoy enfrenta un capítulo incierto que mantiene la atención del público y del mundo del espectáculo.


Comentarios

Últimas Noticias

Más Vistas

×