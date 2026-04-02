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Jorge D'Alessio pide privacidad ante separación con Marichelo

Fue el propio Jorge quien encendió el debate al compartir un video en sus plataformas digitales donde hizo un llamado a mantener los temas personales en privado

  • 02
  • Abril
    2026

El cantante Jorge D’Alessio y su esposa Marichelo se encuentran nuevamente en el ojo público tras los recientes comentarios sobre su relación.

La pareja, que en distintas ocasiones ha hablado abiertamente de los altibajos en su matrimonio, ha generado conversación luego de que se especulara sobre una posible crisis sentimental, la misma que no ha sido confirmada directamente, pero sí abordada de forma indirecta en redes sociales.

Fue el propio Jorge quien encendió el debate al compartir un video en sus plataformas digitales, donde hizo un llamado a mantener los temas personales y de pareja en el ámbito privado.

Sin dar detalles específicos, el también líder de Matute expresó que “esas cosas se ven en casa”, dejando entrever su postura sobre la exposición mediática de conflictos íntimos, lo que muchos interpretaron como una referencia a su situación actual con Marichelo.

A pesar de la controversia, la pareja no ha emitido una declaración conjunta que aclare su estatus sentimental, por lo que el tema continúa generando especulación.

Sin embargo, tanto Jorge D’Alessio como Marichelo han dejado claro en el pasado que su relación se basa en el amor, la comunicación y el respeto, elementos que, según han señalado, les han permitido enfrentar juntos los momentos más complicados.


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