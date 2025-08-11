Cerrar X
Marilyn Manson triunfa en Fenapo pese a protestas conservadoras

Miles de fans disfrutaron el concierto de Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina, desafiando protestas de grupos religiosos y conservadores

A pesar de las protestas de grupos conservadores y religiosos, Marilyn Manson se presentó con gran éxito, y ante miles de personas, en la edición de este año de Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Con ello, se cumplió el sueño para los miles de fanáticos que se congregaron desde tempranas horas de ayer para el esperado concierto, programado como parte de la cartelera internacional.

Vestidos predominantemente de negro, con maquillaje gótico y camisetas alusivas al polémico cantante, los asistentes formaron largas filas que se extendieron por varias cuadras, desafiando el intenso sol del mediodía.

La emoción era evidente entre cánticos, selfies y gritos, muchos afirmaban que esperaban “un espectáculo oscuro y explosivo”, fiel al estilo que ha caracterizado al ícono del metal industrial.

El acceso al Teatro del Pueblo de la Fenapo comenzó a las 16:30 horas, y rápidamente el lugar comenzó a llenarse de entusiastas que llevaban semanas anticipando este evento.

Finalmente, a pesar de las acciones grupos como la Iglesia Católica local y la Unión Nacional de Padres de Familia, Marilyn se presentó conforme a lo previsto y los fans disfrutaron de un repertorio en el que no faltaron sus éxitos.


