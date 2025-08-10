Cerrar X
Escena

Hallan supuesto ritual previo a concierto de Marilyn Manson

En redes sociales comenzó a circular la foto de una cabeza de vaca cruda colocada sobre una tela roja adornada con flores amarillas y espigas secas

  • 10
  • Agosto
    2025

El día que parte de la gente de San Luis Potosí tanto temía, llegó, y lo hizo de una manera bastante particular, pues durante la mañana de este 10 de agosto, fecha en que se presentará Marilyn Manson en la ciudad, fieles católicos encontraron indicios de un supuesto ritual afuera de una iglesia.

En redes sociales comenzó a circular la foto de una cabeza de vaca cruda colocada sobre una tela roja adornada con flores amarillas y espigas secas, justo horas antes de que se realice la polémica presentación del cantante.

Este supuesto hallazgo provocó molestia generalizada en la comunidad, pues usuarios señalaron que todo se trata de una fachada para "manchar" la presencia de Manson en la ciudad, mientras que otros sí se dijeron temerosos de que realmente se trate de algún ritual pagano.

Marilyn Manson

Recordemos que desde que se anunció su presencia en la Feria Nacional Potosina, la comunidad católica mostró su rechazo hacia esta presentación, pues sentenciaron que es una figura que "perturba la paz".

Se realizó una recaudación de firmas y una protesta para mostrar el rechazo de esta parte de la comunidad potosina contra el polémico cantante, quien en reiteradas ocasiones confirmó que sí se presentará en la Feria.

La presentación de Marilyn Manson está programada para arrancar después de las 20:00 horas y es uno de los eventos más esperados de la tradicional Feria Nacional Potosina.


