Pese a polémica, reafirman función de Marilyn Manson en San Luis

Apenas se anunció su presentación, varias asociaciones religiosas se manifestaron en contra de ver a Manson en México, pues consideraron que "perturba la paz"

Tras varias semanas con polémica, el cantante Marilyn Manson llegó a San Luis Potosí para celebrar un concierto gratuito en la Feria Nacional Potosina, pese a que hubo manifestaciones para cancelarlo.

En cuanto se anunció su presentación, varias asociaciones religiosas se manifestaron en contra de ver a Manson en México, pues consideraron que "perturba la paz", pues su extravagante estilo no es del agrado de todos.

Fue este viernes por la tarde que decenas de personas se reunieron en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de San Luis Potosí para ver al cantante en su llegada a suelo azteca.

Aunado a esto, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó el evento, el cual se celebrará el domingo 10 de agosto; pues recordó que se vive en estado laico, e incluso mencionó que "ya no estamos en tiempos de la Inquisición".

Una de las mayores protestas fue el miércoles 6 de agosto por parte de la Unión Nacional de Padres de Familia, que entregó 6,000 firmas a las autoridades para pedir que no realice este evento y que, en su lugar, se utilice ese presupuesto para otros temas como la educación.

 


