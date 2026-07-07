Mariska Hargitay presentará la 78 edición de los Emmy

La protagonista de 'Law & Order: SVU' será la primera mujer en 15 años en presentar la ceremonia de los Premios Emmy el próximo 14 de septiembre

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Mariska Hargitay será la anfitriona de los Emmy 2026.

La cadena NBC informó que la protagonista de la serie "Law & Order: SVU", será la conductora de la edición 78 de los Premios Emmy.

Con esta designación, la actriz se convertirá en la primera mujer en presentar la ceremonia en los últimos 15 años, desde que Jane Lynch asumió ese papel en 2011.

Además, será apenas la cuarta mujer en conducir los Emmy en lo que va del siglo, después de Ellen DeGeneres, Heidi Klum —quien copresentó la gala de 2008 junto a otros conductores— y la propia Lynch.

La Academia de Televisión anunciará las nominaciones para la edición 78 de los Emmy este miércoles 8 de julio, durante una transmisión en vivo.

Mientras que Hargitay subirá al escenario del Peacock Theater de LA Live el lunes 14 de septiembre a las 20:00 horas.

Reconocen su trayectoria

La vicepresidenta ejecutiva de eventos en vivo y especiales de NBC/Peacock, Jen Neal, explicó que la elección de Hargitay forma parte de las celebraciones por el centenario de la cadena.

"Mariska se ha ganado su lugar entre los íconos de la televisión", afirmó Neal.

"Pocas actrices han dejado una huella tan profunda en la televisión como Mariska. Durante 27 temporadas ha aportado fuerza, compasión y humanidad a uno de los personajes más queridos de la televisión. Mientras NBC celebra 100 años de historias inolvidables, no podemos pensar en nadie más apropiado para celebrar el increíble legado de la televisión", añadió.

Una figura habitual de los Emmy

Hargitay conoce bien estos premios, ya que en 2006 ganó el Emmy a Mejor Actriz Principal de Drama por su trabajo en "Law & Order: SVU".

Además, fue nominada de manera consecutiva en esa categoría entre 2004 y 2011.

La actriz también obtuvo un Emmy de Noticias y Documentales en 2017 como productora de "I Am Evidence", reconocido como el mejor documental de ese año.