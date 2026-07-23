Marvel regresa al Salón H de la Comic-Con 2026

La convención se desarrolla del 23 al 26 de julio en el Centro de Convenciones de San Diego, después de una jornada previa realizada el miércoles

La Comic-Con de San Diego 2026 abrió sus puertas con dos producciones concentrando buena parte de la atención: el regreso de Marvel Studios al Salón H y la presentación de Spaceballs: The New One, secuela que recuperará a varios integrantes del elenco de la comedia original estrenada en 1987.

La convención se desarrolla del 23 al 26 de julio en el Centro de Convenciones de San Diego, después de una jornada previa realizada el miércoles. Más de 120 mil asistentes son esperados durante cuatro días de paneles, exhibiciones y anuncios relacionados con cine, televisión, cómics y videojuegos.

Marvel vuelve al Salón H con “Avengers: Doomsday”

Marvel Studios tendrá su presentación principal el sábado 25 de julio, cuando regresará al Salón H después de ausentarse en la edición anterior. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de San Diego y tendrá una duración aproximada de una hora.

Avengers: Doomsday será el principal atractivo del panel, con la expectativa de que el estudio muestre material de la película y revele nuevos detalles sobre el rumbo que tomará su universo cinematográfico.

La cinta, programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026, marcará el regreso de Anthony y Joe Russo a la dirección de una producción de los Vengadores, además de presentar a Robert Downey Jr. como Victor von Doom, el nuevo antagonista central de la franquicia.

La historia reunirá a personajes de distintas etapas y universos, incluidos integrantes de los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos y los X-Men. En el reparto aparecen Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Florence Pugh, Paul Rudd, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden y Rebecca Romijn.

“Spaceballs” prepara su regreso con parte del elenco original

La nostalgia también tendrá un lugar destacado con el panel de Spaceballs: The New One, programado para el viernes 24 de julio, de las 16:00 a las 17:00 horas, igualmente dentro del Salón H.

La presentación reunirá a integrantes del reparto y al equipo creativo de la secuela, quienes ofrecerán detalles sobre la nueva historia y podrían mostrar un primer adelanto exclusivo ante los asistentes.

Mel Brooks regresará como Yogurt y el presidente Skroob, mientras Rick Moranis retomará el papel de Dark Helmet, uno de los personajes más recordados de la película original. También volverán Bill Pullman como Lone Starr, Daphne Zuniga como la princesa Vespa y George Wyner como el coronel Sandurz.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Lewis Pullman, Keke Palmer, Josh Gad y Anthony Carrigan. Lewis Pullman interpretará a Starburst, hijo de Lone Starr y Vespa, ampliando la historia de los protagonistas de la primera entrega.

El regreso de Rick Moranis eleva la expectativa

La participación de Moranis ha generado especial interés debido a su prolongado alejamiento de las grandes producciones cinematográficas. Su regreso como Dark Helmet representa uno de los principales atractivos de una película que buscará conservar el humor y la parodia de ciencia ficción que distinguieron a la cinta de 1987.

Spaceballs: The New One será dirigida por Josh Greenbaum, con un guion desarrollado por Mel Brooks, Josh Gad, Benji Samit y Dan Hernandez. Su estreno está previsto para 2027, aunque todavía no se ha anunciado públicamente una fecha definitiva.

Además de Marvel y Spaceballs, la Comic-Con 2026 incluye presentaciones de Lanterns, Blade Runner 2099, Los anillos de poder y The Walking Dead: Dead City, así como un encuentro encabezado por Guillermo del Toro para conmemorar los 20 años de El laberinto del fauno.