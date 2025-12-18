Chris Evans hace su regreso en la secuela de 'Avengers'

Chris Evans retomará su papel de Steve Rogers (Capitán América) en la próxima película de Marvel, 'Avengers: Doomsday', que se estrenará el 18 de diciembre de 2026.

El primer tráiler de la película, estrenado en las proyecciones en cine de la película de 'Avatar: Fire & Ash' de acuerdo con Variety, también muestra a Rogers en su casa como padre de un bebé recién nacido, observando su traje de Capitán América con nostalgia.

"Steve Rogers regresará para 'Vengadores: Doomsday'", anuncia el video que también ha sido filtrado en internet.

La última vez que Rogers tuvo una aparición en el cine fue al final de 'Avengers: Endgame' de 2019, precisamente el filme en el que murió Iron Man.

En la película, el personaje de Evans cede su escudo rojo y blanco a su compañero Sam Wilson (Anthony Mackie), convirtiéndolo de Falcon en el nuevo Capitán América.

Mackie protagonizó este 2025 la película 'Captain America: Brave New World',en la que asumió por primera vez el papel de dicho vengador junto a Danny Ramírez en el rol de Joaquín Torres.

El regreso de Evans como uno de los Vengadores se suma al regreso de Robert Downey Jr., conocido por interpretar a Iron Man en el universo de Marvel, pero esta vez no como Tony Stark sino como Doctor Doom.

En marzo, Marvel anunció el elenco de la película en una transmisión en vivo de varias horas, en la que incluyó nombres como Chris Hemsworth, Paul Rudd y el mexicano Tenoch Huerta, pero no apareció el de Evans en ese primer listado de confirmados.

