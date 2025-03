Marvel revela elenco oficial de 'Avengers: Doomsday'

Marvel Studios ha comenzado a revelar el elenco oficial de Avengers: Doomsday de una manera única y emocionante.

Este miércoles, la compañía ha estado transmitiendo un evento en vivo en sus plataformas de redes sociales, como YouTube y X, donde se están presentando gradualmente los nombres de los actores confirmados.

Este anuncio se realiza colocando sillas con los nombres de los actores en un set, acompañadas de música icónica de los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Hasta el momento, los primeros nombres confirmados incluyen a Chris Hemsworth como Thor, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible de The Fantastic Four: First Steps, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Sebastian Stan como Bucky Barnes/Soldado del Invierno.

Además, se sabe desde el San Diego Comic-Con 2024 que Robert Downey Jr. interpretará al villano principal, Victor Von Doom/Doctor Doom, marcando su regreso al MCU en un rol completamente nuevo tras haber dado vida a Tony Stark/Iron Man.

