Maya Da Costa se suma al nuevo filme de Actividad Paranormal

Maya Da Costa fue confirmada para la próxima película de Actividad Paranormal, cuyo estreno está previsto para mayo de 2027

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La actriz Maya Da Costa fue confirmada como parte del elenco de la próxima entrega de la franquicia Actividad Paranormal, una producción que llegará a los cines el 21 de mayo de 2027.

La intérprete compartirá créditos con Chase Yi y Sonia Mena en la nueva película, dirigida por Ian Tuason y producida por Blumhouse Atomic Monster y Paramount.

La historia continúa bajo estricta confidencialidad

Por ahora, los detalles sobre la trama y los personajes permanecen en secreto, ya que el estudio no ha revelado información sobre el argumento de esta nueva entrega de la exitosa saga de terror en formato de metraje encontrado.

La producción será financiada conjuntamente por Paramount y Blumhouse Atomic Monster, mientras que Paramount se encargará de la distribución mundial.

El equipo detrás de la nueva película

El creador de la franquicia, Oren Peli, regresará como productor a través de Solana Films.

También participarán como productores James Wan y Jason Blum, mientras que Michael Clear, Judson Scott, Steven Schneider, Dan Slater y Cody Calahan figuran entre los productores ejecutivos del proyecto.

Una franquicia que marcó el cine de terror

La primera película de Actividad Paranormal, estrenada en 2009, seguía la historia de una pareja que instalaba cámaras dentro de su casa para registrar la presencia sobrenatural que los atormentaba durante las noches.

Gracias a su reducido presupuesto y a una recaudación cercana a los 194 millones de dólares en todo el mundo, la producción se convirtió en uno de los filmes más rentables de la historia del cine.

Además, su éxito contribuyó a revitalizar el subgénero del metraje encontrado, que había ganado notoriedad años antes con El proyecto de la bruja de Blair.

La incorporación de Maya Da Costa llega después de protagonizar Girls Like Girls, adaptación cinematográfica de la novela de Hayley Kiyoko, estrenada en cines el pasado 19 de junio.

Entre sus próximos proyectos también figura The Social Reckoning, secuela de The Social Network escrita por Aaron Sorkin.

La actriz también ha participado en producciones como Under the Bridge, junto a Lily Gladstone y Riley Keough, además de Descendants: Wicked Wonderland para Disney y Avatar: The Last Airbender para Netflix.