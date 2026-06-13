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Andrea Becerra conquista oro y suma tres medallas en Turquía

Andrea Maya Becerra ganó el oro individual en la Copa del Mundo de Tiro con Arco y completó una jornada de tres medallas para México

  • 13
  • Junio
    2026

La arquera mexicana Andrea Maya Becerra Arizaga protagonizó una destacada actuación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco celebrada en Turquía al conquistar la medalla de oro en la prueba individual de arco compuesto, además de sumar una plata por equipos femeniles y un bronce en la modalidad mixta.

La deportista jalisciense, actual número uno del ranking mundial de arco compuesto femenil, confirmó su condición de favorita al imponerse en una intensa jornada internacional que la llevó a subir al podio en tres ocasiones.

Un oro definido por una flecha perfecta

Becerra avanzó a la final tras superar en semifinales a la estadounidense Savannah O'Donohue. En la disputa por el título se enfrentó a la colombiana Sara López, una de las máximas figuras de la especialidad.

La final mantuvo la emoción hasta el último instante. Tras concluir la serie reglamentaria, ambas arqueras terminaron empatadas con una puntuación de 146-146, por lo que fue necesario recurrir a una flecha de desempate.

Bajo la presión del momento decisivo, la mexicana colocó su disparo en el círculo del 10, mientras que López registró un 9. La mínima diferencia fue suficiente para asegurar la medalla de oro y darle a México una nueva conquista internacional.

Plata por equipos femeniles

Horas antes, Andrea Becerra había disputado la final por equipos femeniles junto a Dafne Quintero y Adriana Castilla.

El conjunto mexicano sostuvo un cerrado duelo frente a las anfitrionas Hazal Burun, Emine Rabia Oguz y Defne Cakmak. Aunque las mexicanas pelearon hasta el final, terminaron cayendo por marcador de 231-233, resultado que les otorgó la medalla de plata.

La primera presea de la jornada para la arquera jalisciense llegó en la competencia mixta, donde hizo pareja con Sebastián García.

La dupla mexicana se impuso en el duelo por el tercer lugar a los estadounidenses Savannah O'Donohue y Curtis Broadnax por marcador de 155-154, asegurando la medalla de bronce.

Una referente del tiro con arco mexicano

Nacida el 25 de julio de 2000 en Guadalajara, Jalisco, Andrea Maya Becerra se ha consolidado como una de las máximas exponentes del tiro con arco mexicano.

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Especialista en arco compuesto, alcanzó el primer lugar del ranking mundial femenino en 2025.

Entre los principales logros de su trayectoria destacan el oro en la Universiada Mundial de Nápoles 2019, la plata individual en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el bronce en el Campeonato Mundial de Yankton 2021, dos platas en el Mundial de Berlín 2023 y el oro individual en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025.

Además, en 2025 se proclamó campeona mundial de arco compuesto individual, consolidándose entre las mejores arqueras del planeta.


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