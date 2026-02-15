Podcast
Maya Hawke se casa y reúne a elenco de Stranger Things

La actriz contrajo matrimonio con Christian Lee Hutson en Nueva York en una boda íntima que reunió a varias estrellas de la serie.

Maya Hawke y Christian Lee Hutson ya son esposos, tras unir sus vidas en una ceremonia discreta, el sábado en Nueva York, en plena celebración de San Valentín.

La boda terminó captando la atención del mundo entero porque se convirtió en una inesperada reunión del elenco de Stranger Things.

Sin anuncios previos ni adelantos en redes sociales, la actriz de 27 años apostó por un enlace íntimo, rodeada de su círculo más cercano, en una celebración que combinó tradición, bajo perfil y varios rostros conocidos.

En las primeras imágenes se ve a Maya caminando por las calles de la ciudad con un vestido blanco de líneas limpias y elegantes, fiel a su estilo sobrio.

Del brazo de su padre, el actor Ethan Hawke, se dirigió a la Iglesia de St. George para dar inicio a la ceremonia. Su madre, la actriz Uma Thurman, también la acompañó.

Más tarde, los invitados fueron trasladados al club privado The Players, en Gramercy Park, donde continuó la celebración en un ambiente reservado, lejos de los reflectores pero inevitablemente comentado.

La lista de asistentes confirmó que el lazo entre los protagonistas de Stranger Things va más allá del set.

Entre los invitados estuvieron Sadie Sink, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery y Gaten Matarazzo, entre otros compañeros que han acompañado a Maya en una de las etapas más importantes de su carrera.

La presencia del elenco aportó un guiño generacional a una boda que, aunque privada, tuvo inevitablemente sabor a evento.


