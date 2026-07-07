'Mesopotamia' suma a figuras del cine brasileño

Las actrices Maeve Jinkings y Bárbara Colen, junto con el actor Márcio Vito, protagonizarán Mesopotamia, el primer largometraje del director brasileño Andy Malafaia, un thriller dramático que se presenta esta semana en el Mercado Audiovisual de Bogotá (BAM).

La producción está a cargo de las compañías brasileñas Druzina Content y Plano B Filmes, responsables también de Five Types of Fear, cinta ganadora del premio a Mejor Película en el Festival de Gramado y que contó con Viola Davis, a través de Ashé, como productora ejecutiva.

Una historia ambientada en la dictadura brasileña

Mesopotamia se desarrolla en el Brasil rural de 1974, durante la dictadura militar. La trama sigue a Jorge y Mariângela, una pareja cuyo frágil equilibrio se ve afectado por la expropiación de sus tierras para construir una represa hidroeléctrica.

La situación se complica aún más cuando surge una inesperada relación de intimidad entre Mariângela y la hermana de Jorge, dando forma a un drama que combina conflictos familiares con el contexto político y social de la época.

Un elenco con amplia trayectoria

Maeve Jinkings llega al proyecto tras participar en I'm Still Here, de Walter Salles. También ha formado parte de películas como Neighbouring Sounds, Aquarius, Neon Bull, Charcoal y Toll, consolidándose como una de las actrices más reconocidas del cine brasileño contemporáneo.

Por su parte, Bárbara Colen ha trabajado en producciones como Aquarius, Bacurau, Fogaréu y Five Types of Fear. La actriz aseguró que Mesopotamia representa uno de esos proyectos que le recuerdan las razones por las que decidió dedicarse al cine, al combinar grandes transformaciones históricas con la intimidad y humanidad de sus personajes.

Márcio Vito volverá a colaborar con Andy Malafaia después de haber participado en uno de sus cortometrajes en 2015. En su trayectoria también destacan Regla 34, ganadora del Leopardo de Oro en Locarno; No recordar, La vida invisible y Malu.

El actor afirmó que el guion de Mesopotamia lo conmovió profundamente y que la historia renovó su confianza en el cine y en el poder de la narrativa.

Un proyecto con proyección internacional

Luciana Druzina, directora ejecutiva y productora de Druzina Content, destacó que la incorporación de Jinkings, Colen y Vito aporta un importante prestigio artístico al proyecto y fortalece su vínculo con el cine de autor brasileño de alcance internacional.

La productora describió Mesopotamia como una historia profundamente brasileña con una fuerte resonancia internacional, al abordar temas como el desplazamiento forzado, el autoritarismo, la violencia de género y la pérdida de la memoria colectiva a través de una narración íntima y emocional.

El proyecto tiene previsto iniciar su rodaje el próximo año en Brasil, principalmente en zonas rurales dedicadas al cultivo de caña de azúcar en la región campestre del estado de Río de Janeiro.