J.K. Simmons no volverá como J. Jonah Jameson en Spider-Man

J.K. Simmons confirmó que no aparecerá como J. Jonah Jameson en Spider-Man: Brand New Day, pese a los rumores sobre su regreso.

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Los seguidores de Spider-Man tendrán que esperar para volver a ver a J.K. Simmons como J. Jonah Jameson, ya que el actor confirmó que no formará parte de Spider-Man: Brand New Day, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Simmons, quien se convirtió en uno de los actores más recordados en interpretar al editor del Daily Bugle, negó los rumores sobre su participación en la nueva entrega durante una entrevista con ComicBook, donde promocionaba su serie The Westies.

"No salgo en ella, no sé quién en internet decidió que eso era cierto, pero no estoy ahí", declaró el actor al ser cuestionado sobre su posible regreso.

Un personaje icónico en Spider-Man

J.K. Simmons interpretó por primera vez a J. Jonah Jameson en Spider-Man de 2002, dirigida por Sam Raimi, donde dio vida al exigente editor en jefe del periódico Daily Bugle.

Su actuación fue tan bien recibida por el público que el personaje quedó asociado de inmediato con el actor. Años después, Marvel Studios decidió recuperar a Simmons para introducir esta versión de Jameson en el Universo Cinematográfico de Marvel con un cameo al final de Spider-Man: Far From Home en 2019.

Posteriormente, volvió a interpretar al personaje en Spider-Man: No Way Home, donde tuvo un papel más destacado dentro de la historia.

La especulación sobre una nueva aparición de Jameson surgió debido a la conexión del personaje con Spider-Man dentro del UCM. Aunque la identidad de Peter Parker fue olvidada por el mundo tras los acontecimientos de No Way Home, Spider-Man continúa siendo una figura pública, lo que llevó a los fans a imaginar nuevas apariciones del periodista.

Sin embargo, Simmons descartó oficialmente su participación, dejando abierta la posibilidad de que el personaje no tenga presencia en esta nueva etapa del héroe.

Posibles razones de su ausencia

Una de las explicaciones podría estar relacionada con la agenda del actor. La producción de Spider-Man: Brand New Day comenzó en agosto de 2025, mientras que la serie The Westies, en la que Simmons participa como parte del elenco principal, inició su rodaje en julio del mismo año.

Además, el actor cuenta con varios proyectos programados para 2026, lo que pudo generar dificultades para coordinar su participación en la película de Marvel.

Aunque J. Jonah Jameson no aparecerá en Brand New Day, esto no significa que J.K. Simmons haya cerrado definitivamente la puerta al personaje.

La franquicia de Spider-Man continúa en expansión y existen posibilidades de que Jameson vuelva a aparecer en futuras entregas, especialmente si Marvel encuentra una historia en la que el personaje tenga una participación más relevante.

Mientras tanto, Spider-Man: Brand New Day seguirá desarrollando la nueva etapa de Peter Parker, con nuevos conflictos, personajes y amenazas que marcarán el futuro del héroe dentro del universo cinematográfico.