Messi protagoniza nueva promo de Spider-Man junto a Tom Holland

La campaña forma parte de la promoción de Spider-Man: Brand New Day, la próxima película del Hombre Araña que llegará a los cines a finales de julio

Lionel Messi volvió a combinar el deporte con el entretenimiento al participar en un nuevo video promocional de Sony Pictures, donde comparte escena con Tom Holland, actor que interpreta a Spider-Man.

La campaña forma parte de la promoción de Spider-Man: Brand New Day, la próxima película del Hombre Araña que llegará a los cines a finales de julio.

La aparición del capitán de la Selección argentina se da en plena actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ y representa una nueva colaboración publicitaria del futbolista, cuya imagen vuelve a ser utilizada en una campaña de alcance internacional.

Un encuentro entre Messi, Peter Parker y Spider-Man

En el spot, Tom Holland aparece caracterizado como Peter Parker y abre una puerta para encontrarse inesperadamente con Lionel Messi. Sorprendido por la presencia del futbolista, el actor le pregunta: “¿Eres Messi?”, mientras el argentino responde en varias ocasiones de manera afirmativa, dando inicio a una escena de tono humorístico.

Dos íconos. Un nuevo día.🤩 Cuando el GOAT se encuentra con el héroe favorito de todos.

Esto sí es un crossover de otro nivel.

#SpiderManUnNuevoDía - 29 de julio, exclusivamente en cines.

*Entradas ya a la venta. pic.twitter.com/sGdRVliRvW — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) June 30, 2026

Posteriormente hace su aparición Spider-Man, quien intenta comunicarse con el capitán argentino. Aunque Messi no parece comprender por completo lo que le dice el superhéroe, ambos terminan recorriendo Nueva York, con el Hombre Araña desplazándose entre los edificios mientras lleva al futbolista por la ciudad.

La combinación entre una de las mayores figuras del fútbol mundial y uno de los personajes más populares del cine permitió que el video se difundiera rápidamente entre seguidores del deporte, del universo Marvel y del propio jugador.

Sony Pictures aprovechó el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ para incorporar a Messi a la estrategia de promoción de Spider-Man: Brand New Day, buscando conectar a dos audiencias masivas mediante un cruce entre el fútbol y el cine.

Qué se sabe de Spider-Man: Brand New Day

La nueva película marcará el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home.

La historia presentará al personaje en una nueva etapa, enfrentando un mundo que ya no recuerda su identidad y nuevos desafíos como superhéroe.

La cinta es dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con un elenco integrado por Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando, entre otros actores.