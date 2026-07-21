FIFA nomina a Quiñones al Once Ideal del Mundial FIFA 2026™

Julián Quiñones es el único mexicano en el Once Ideal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, junto a Messi, Mbappé y otras figuras mundiales

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La FIFA abrió la votación para elegir el Once Ideal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y entre los nominados aparece Julián Quiñones, quien se convirtió en el único representante de México dentro de la lista de candidatos.

El delantero mexicano fue incluido entre los seis atacantes seleccionados por el organismo internacional tras una destacada actuación en el certamen, donde marcó cuatro goles y fue una de las piezas más importantes del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Cabe señalar que la nominación coloca a Quiñones junto a algunos de los nombres más importantes del futbol internacional.

El atacante mexicano compite por un lugar en el equipo ideal junto a Lionel Messi, subcampeón del mundo con Argentina; Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo; Erling Haaland, figura de Noruega; Harry Kane, referente de Inglaterra; y Mikel Oyarzabal, campeón mundial con España.

FIFA abre la votación para los aficionados

La elección del Once Ideal será definida mediante votación abierta a través del portal oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Además de elegir a los jugadores, los aficionados podrán seleccionar el esquema táctico de su preferencia, incluyendo formaciones como 4-3-3, 4-4-2 o 3-4-3.

La dinámica busca reconocer a los futbolistas más destacados del torneo, tomando en cuenta tanto el rendimiento individual como el impacto que tuvieron en sus respectivas selecciones.

España domina la lista de candidatos

La campeona del mundo fue la selección con mayor representación entre los nominados.

España colocó a Unai Simón, Marc Cucurella, Pedro Porro, Rodri, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal entre los candidatos para integrar el equipo ideal.

Sin embargo, también hubo ausencias que llamaron la atención, como la de Pau Cubarsí, quien fue reconocido como el Mejor Jugador Joven del torneo, y la de Aymeric Laporte, ambos fuera de la lista final de nominados.

Los nombres que buscan integrar el XI ideal

Porteros

Emiliano Martínez (Argentina)

Vozinha (Cabo Verde)

Unai Simón (España)

Jordan Pickford (Inglaterra)

Eloy Room (Curazao)

Defensas

Lisandro Martínez (Argentina)

Nuno Mendes (Portugal)

Marc Cucurella (España)

Virgil van Dijk (Países Bajos)

Gabriel Magalhães (Brasil)

Cristian Romero (Argentina)

Dayot Upamecano (Francia)

Pedro Porro (España)

Mediocampistas

Jude Bellingham (Inglaterra)

Michael Olise (Francia)

Vinícius Júnior (Brasil)

Enzo Fernández (Argentina)

Ousmane Dembélé (Francia)

Luka Modrić (Croacia)

Ismael Saibari (Marruecos)

Rodri (España)

Lamine Yamal (España)

Delanteros

Lionel Messi (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia)

Erling Haaland (Noruega)

Harry Kane (Inglaterra)

Julián Quiñones (México)

Mikel Oyarzabal (España)

La nominación de Julián Quiñones llega después de una Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la que se consolidó como el principal referente ofensivo de México.

Sus cuatro anotaciones lo colocaron entre los delanteros más productivos del torneo y fueron fundamentales para que el Tricolor firmara una de sus mejores actuaciones en una Copa del Mundo reciente.