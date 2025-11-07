Mexicanos brillan con nominaciones rumbo a los Premios Grammy

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de EUA reveló sus nominaciones para la edición 68 de los Premios Grammy, y el talento mexicano vuelve a resonar con fuerza global: compositores, vocalistas y proyectos nacidos en el regional mexicano se metieron en categorías cruciales que marcan tendencia mundial.

Luego de años de escalada, experimentación, híbridos regional/pop y la apertura gigantesca a la música en español dentro del mercado estadounidense, esta edición vuelve a confirmar que lo mexicano ya no está solo como género: está como fuerza dominante en industria, métricas, algoritmos y chart global.

Los artistas nominados representan desde la tradición, hasta la evolución moderna del regional: fronterizo, norteño, tejano, fusión pop, letras más urbanas o crossovers que ya funcionan igual en México, EUA, Colombia y España.

Dominio en Mejor Álbum de Música Mexicana

La categoría Best Música Mexicana Album llega repleta de mexicanos y mexicanos de frontera, entre ellos:

“Mala Mía” — Fuerza Regida, Grupo Frontera

“Y lo Que Viene” — Grupo Frontera

“Sin Rodeos” — Paola Jara

“Palabra de To’s” — Carín León

“Una Tuya y Una Mía (En Vivo)” — Bobby Pulido

La mezcla refleja justo el momento histórico que vive el género: artística y comercialmente rentable, con impacto masivo y con exportación constante.

Natalia Lafourcade vuelve a competir en Pop Latino

La veracruzana vuelve a colocarse en los Grammy principales con Cancionera, nominado a Mejor Álbum de Pop Latino. Su estética poética, minimal y profunda la vuelve a poner en la conversación global y confirma su vigencia creativa.

Compite con Karol G, Andrés Cepeda, Rauw Alejandro y Alejandro Sanz.

Édgar Barrera: mexicano que compite en categorías generales

El productor y compositor Édgar Barrera vuelve a romper terreno, ahora nominado en Compositor del Año No Clásico, compitiendo contra nombres del mainstream anglo y global.

Su portafolio de año incluye canciones que dominaron streaming en múltiples territorios, colaborando con Shakira, Karol G, Grupo Frontera, Manuel Turizo, Marco Antonio Solís y más.

Este tipo de nominación es la que marca época: porque ya no es sólo “mexicanos en categorías latino”, sino mexicanos compitiendo en las categorías que definen industria universal.

Carín León, Bobby Pulido, Grupo Frontera, Natalia Lafourcade y el propio Barrera confirman no solo impacto: confirman permanencia. La música mexicana no está en moda pasajera: está en el mainstream global.

Comentarios