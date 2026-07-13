La mandataria federal hizo un llamado tanto a los partidos políticos como a la sociedad mexicana para mostrar solidaridad con los connacionales

Inicio / Nacional / SRE denunciará este lunes muerte de 17 mexicanos en manos del ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará las denuncias correspondientes por la muerte de 17 mexicanos en manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), por lo que hizo un llamado a los mexicanos a sumarse a la lucha por los derechos humanos de los connacionales en Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que esto se hace en paralelo a las investigaciones realizadas por la alcaldía de Houston, donde ocurrió la muerte de Lorenzo Salgado.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las Fiscalías Estatales en Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue prácticamente ultimado", exclamó la presidenta.

Sheinbaum Pardo afirmó que en una comunicación entre el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y su similar Ronald Johnson, se le informó a la administración estadounidense sobre las acciones que efectuaría el Gobierno de México en defensa de los connacionales.

"Se mostró muy perceptivo nuestra preocupación de presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en centros de detención y también tres mexicanos que han fallecido en operativos de la ICE".

Sheinbaum Pardo hace llamado a mexicanos para ser solidarios con connacionales

Por estas razones, la presidenta de México hizo un llamado tanto a los partidos políticos como a la sociedad mexicana para mostrar solidaridad con los connacionales que sufren este tipo de tratos.

Cabe recordar que el caso más reciente ocurrió hace aproximadamente una semana, cuando Lorenzo Salgado fue ejecutado por agentes del ICE en Houston, Texas.

Te recomendamos: ICE asesina a un migrante mexicano durante operativo en Texas

También reiteró el llamado al Congreso de la Unión y la Comisión Permanente a que soliciten información sobre los hechos, para unirse al rechazo de la violación de los derechos humanos que sufren los mexicanos en el territorio estadounidense, al alegar que no se trata de un tema solo del Gobierno Federal.

"Aunque tenemos una responsabilidad en demandar la preservación de la vida y la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos, sino es

un asunto de todas y de todos los mexicanos".

Esto sucede después de que diversas autoridades de Houston y el condado de Harris acusaran al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de ocultar evidencia que podría incriminar a los agentes del ICE en la muerte del connacional, debido a que afirmaron que actuaron en defensa propia cuando Lorenzo Salgado intentó arrollarlos con su camioneta.

Acusan al FBI de ocultar pruebas por muerte de mexicano

El FBI habría ocultado información clave sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con la cadena CNN, autoridades de Houston y del condado de Harris denunciaron a ambas agencias federales por negarse a compartir información clave del tiroteo en el cual murió el hombre nacido en México.