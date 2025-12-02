Miley Cyrus y Maxx Morando confirman su compromiso

Miley Cyrus y Maxx Morando decidieron comprometerse luego de cuatro años de noviazgo, según confirmó el medio Page Six.

Los rumores crecieron tras su aparición en la alfombra roja de Avatar: Fire and Ash, donde la cantante lució un llamativo anillo.

Un anillo que captó todas las miradas

El anillo, diseñado por Jacquie Aiche, destaca por un diamante corte cojín montado sobre una banda de oro amarillo de 14 quilates.

Cyrus lo mostró por primera vez en fotografías de su cumpleaños número 33, publicadas en Instagram.

La artista celebró su cumpleaños rodeada de amigos y familiares, acompañando las imágenes con un mensaje de agradecimiento:

“Los 33 ya brillan intensamente gracias a sus dulces deseos… Todo lo que quiero este año es más risas con las personas que me dan esas sonrisas”.

Detalles desde el círculo cercano

Dan Morando, padre de Maxx, también compartió una imagen del anillo y felicitó a la pareja, incrementando las especulaciones que finalmente fueron confirmadas por el medio estadounidense.

Cyrus y Morando comenzaron a salir tras conocerse en una cita a ciegas en 2021. Desde entonces, han mantenido la relación en un perfil bajo, con apariciones esporádicas en eventos y publicaciones.

Morando, músico y productor, ha colaborado con Cyrus en proyectos recientes. La cantante ha destacado su compatibilidad y sentido del humor, además de bromear sobre la diferencia de seis años entre ambos.

Antecedentes sentimentales

Antes de su relación con Morando, Cyrus estuvo casada con el actor Liam Hemsworth, con quien concluyó su matrimonio en 2020.

La pareja, ahora comprometida, continúa manteniendo gran parte de su vida privada fuera de los reflectores, aunque su reciente anuncio ha generado entusiasmo entre sus seguidores.

