Selena Gómez y Miley Cyrus se reencuentran en Globos de Oro

El reencuentro entre Selena Gomez y Miley Cyrus en los Globos de Oro 2026 se convirtió en uno de los momentos más emotivos y comentados de la ceremonia, celebrada el 11 de enero en el Beverly Hilton de Beverly Hills.

Las exestrellas de Disney Channel coincidieron públicamente tras años sin aparecer juntas ante las cámaras, despertando una ola de nostalgia entre millones de fans.

MILEY AND SELENA OH MY GOD#GoldenGlobes pic.twitter.com/VsHDGPCB3z — Miley Official (@MileyCyrusBz) January 12, 2026

Un momento que marcó a toda una generación

Ambas artistas, de 33 años, posaron sonrientes luciendo elegantes vestidos negros.

Selena deslumbró con un diseño de Chanel con plumas blancas, mientras que Miley optó por un Saint Laurent de lentejuelas y hombros estructurados.

Las imágenes recordaron a muchos seguidores una fotografía icónica de ambas en los Teen Choice Awards de 2008, cuando dominaban la televisión juvenil.

Selena Gomez acudió como nominada a Mejor Actriz en Serie de Comedia por Only Murders in the Building, mientras que Miley Cyrus compitió en la categoría de Mejor Canción Original con Dream as One, tema de Avatar: Fire and Ash.

Aunque ninguna ganó, el foco de atención se lo llevó su inesperado reencuentro.

Del drama adolescente a la madurez

La historia entre Selena y Miley es una de las más emblemáticas de la era Disney.

Durante su adolescencia, ambas fueron vinculadas a una supuesta rivalidad derivada de un triángulo amoroso con Nick Jonas, lo que alimentó rumores y tensiones entre 2006 y 2009.

Con el paso de los años, las dos han restado importancia a aquel episodio, calificándolo como “drama juvenil”.

A partir de la década de 2010, ambas artistas comenzaron a mostrar una relación más cercana y respetuosa, con mensajes de apoyo mutuo y apariciones amistosas.

En años recientes, reforzaron esta conexión con gestos públicos y declaraciones que confirmaron que las diferencias quedaron atrás.

Nostalgia viral

El encuentro en los Globos de Oro generó miles de reacciones en redes sociales, donde fans celebraron el llamado “reencuentro Disney” con mensajes como “They raised us”.

Para muchos, la imagen de Selena y Miley juntas simboliza el crecimiento de dos figuras que pasaron del estrellato infantil a una amistad adulta basada en el respeto.

El momento no solo evocó recuerdos, sino que también confirmó que, más allá de los rumores del pasado, Selena Gomez y Miley Cyrus hoy comparten una relación sólida y genuina, celebrada por toda una generación que creció con ellas.

