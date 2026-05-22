Miley Cyrus recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Miley Cyrus recibió este viernes 22 de mayo de 2026 su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia que reunió a fanáticos, familiares y figuras del entretenimiento sobre Hollywood Boulevard, en Los Ángeles.

La cantante y actriz fue reconocida con la estrella número 2,845 del emblemático paseo, dentro de la categoría Recording, por su trayectoria musical y su impacto en la cultura pop durante más de dos décadas.

Una ceremonia cargada de nostalgia y emoción

El homenaje se realizó frente al histórico Hollywood Roosevelt Hotel, donde miles de seguidores acudieron para acompañar a Cyrus en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Durante su discurso, Miley se mostró visiblemente emocionada al recordar sus primeros años en Hollywood y el camino que la llevó de ser una estrella juvenil de Disney a convertirse en una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo.

La intérprete señaló que esta estrella representa una “acumulación de devoción”, en referencia al respaldo de sus fans, su familia y las personas que han formado parte de su evolución artística.

Donatella Versace y Anya Taylor-Joy acompañaron a Miley

Entre las invitadas especiales estuvieron Donatella Versace y Anya Taylor-Joy, quienes participaron como oradoras durante la ceremonia.

También estuvieron presentes su madre, Tish Cyrus, su hermana Brandi Cyrus y su prometido Maxx Morando, quienes acompañaron a la artista durante el reconocimiento.

El evento también llamó la atención por el estilo de Miley, quien lució un vestido negro de inspiración vintage firmado por Versace, además de un peinado que muchos seguidores relacionaron con su etapa de Hannah Montana.

De Hannah Montana a figura global del pop

La estrella en Hollywood llega en un momento simbólico para Miley Cyrus, justo durante la celebración de los 20 años de Hannah Montana, la serie que la convirtió en una figura internacional desde su adolescencia.

Desde entonces, la artista ha construido una carrera marcada por constantes reinvenciones musicales, explorando géneros como pop, rock, country y soul.

Su evolución la llevó a consolidarse como una de las voces más reconocidas de su generación, con éxitos globales, giras internacionales y premios importantes, entre ellos el Grammy obtenido por “Flowers”.

Hollywood reconoce una carrera de más de dos décadas

La Cámara de Comercio de Hollywood destacó la capacidad de Miley Cyrus para mantenerse vigente en distintas etapas de la industria musical y televisiva.

Además de su impacto como cantante, Cyrus también ha tenido presencia en televisión, cine, moda y cultura pop, convirtiéndose en una artista multifacética con influencia global.

El reconocimiento en el Paseo de la Fama consolida una trayectoria que comenzó frente a las cámaras desde temprana edad y que hoy la coloca como una de las figuras más representativas del entretenimiento internacional.

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