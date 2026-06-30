Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a ser 'hija y padre'

Los actores protagonizarán una serie de espionaje de Netflix inspirada en una novela, donde volverán a interpretar a una hija y su padre

Luego de su participación en la serie "Stranger Things", Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a estar juntos en la pantalla, en una serie de espionaje, aún sin título, en la que interpretarán nuevamente a una hija y su padre.

Esta vez será dentro de un thriller contemporáneo que llegará a través de Netflix, que es desarrollado por A24 y escrito por Jack Thorne, creador de Adolescence y guionista de la saga Enola Holmes, protagonizada por Millie, y cuya tercera entrega se estrena el próximo 1 de julio.

La historia se inspira libremente en la novela A Spy in the Blood, de Paul Warner, y gira alrededor de Matt Wolfe, un exagente del FBI convertido en consultor de seguridad, quien debe regresar al mundo del espionaje cuando su hija Rebecca, también agente federal, desaparece durante una misión.

La premisa combina un conflicto familiar con una trama de inteligencia internacional, uno de los géneros que Netflix ha impulsado con fuerza durante los últimos años.

Además de protagonizar la producción, Brown y Harbour participarán como productores ejecutivos. También figuran entre los productores Jake Bongiovi, esposo de la actriz; Robert Brown, padre de la intérprete; así como Joe Hipps, Patrick McDonald y KC Wenson.

La responsable de series de ficción de Netflix para Norteamérica, Jinny Howe, destacó la capacidad de Jack Thorne para construir historias humanas dentro de un thriller y señaló que el reencuentro de Millie Bobby Brown y David Harbour volverá a conectar con una audiencia que siguió durante casi una década la relación entre Eleven y Jim Hopper en "Stranger Things".

Ambos mantienen una relación profesional lo suficientemente sólida como para volver a encabezar una producción juntos, apenas concluida la historia que los convirtió en una de las duplas más famosas y queridas de la plataforma de streaming.