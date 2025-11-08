Millie Bobby Brown y David Harbour desmienten rumores en estreno

Los protagonistas de Stranger Things, Millie Bobby Brown y David Harbour, acallaron rumores de tensión al mostrarse sonrientes y cercanos durante la alfombra roja del estreno de la última temporada de la exitosa serie en Los Ángeles.

Rápidamente se hicieron virales imagenes de ambos riendo y bromeando frente a los medios, dejando atrás las versiones de un supuesto conflicto.

Varios medios de comunicación habían informado que Brown presentó una denuncia por “acoso e intimidación” contra Harbour antes del rodaje del año pasado, algo que ninguno de los dos ha confirmado.

En declaraciones, Brown aseguró: “Ha sido increíble, tenemos mucha suerte de tenernos el uno al otro, la serie significa mucho para todos los que estamos aquí”.

Harbour, por su parte, dijo: “La adoro. Me ha enorgullecido verlos crecer como artistas. Dudo que sea la última vez que trabajemos juntos”.

Ross Duffer, cocreador de la serie, afirmó que el elenco es “una familia” y que su prioridad siempre ha sido garantizar un plató “seguro y feliz”. El productor ejecutivo Shawn Levy añadió que se esforzaron por crear un entorno laboral respetuoso y desestimó los rumores recientes.

La quinta y última temporada de Stranger Things llegará en tres tandas: los primeros cuatro episodios el 26 de noviembre, tres más en Navidad y el final en en Año Nuevo.

Además del éxito de la serie, Harbour y Brown han sido tema de conversación por motivos personales. Harbour fue mencionado en el nuevo álbum de su exesposa Lily Allen, West End Girl, mientras que Brown ha denunciado el acoso mediático hacia las jóvenes actrices.

“Respeto el periodismo, pero no me ataquen desde el titular”, declaró a Vogue.

“Es injusto y constituye acoso, especialmente hacia las chicas jóvenes que apenas comienzan en esta industria”.

Comentarios