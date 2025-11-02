Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso

La actriz británica Millie Bobby Brown, reconocida por interpretar a Eleven en Stranger Things, presentó una queja formal contra su compañero de reparto David Harbour, quien da vida a Jim Hopper, por presunto acoso e intimidación en el set de grabación, según reportaron varios medios internacionales.

De acuerdo con fuentes citadas por Daily Mail y Radar Online, la denuncia de Brown desencadenó una investigación interna en Netflix que se extendió durante varios meses y mantuvo en tensión al elenco y al equipo de producción justo antes del inicio del rodaje del capítulo final de la serie.

Aunque no se reportó ninguna acusación de índole sexual, las fuentes aseguran que el comportamiento de Harbour generó en Brown un “profundo malestar”, lo que llevó a la plataforma a asignarle un representante personal durante toda la filmación, con el fin de garantizar su seguridad y bienestar bajo las normas laborales de California.

Ni Netflix ni los actores involucrados han emitido declaraciones públicas sobre el caso, y los acuerdos de confidencialidad han mantenido el proceso bajo estricta reserva.

Sin embargo, el hecho marca un nuevo capítulo en el debate sobre la conducta y el respeto en los lugares de trabajo en la industria del entretenimiento.

La situación ocurre en un momento difícil para Harbour, quien atraviesa su separación de la cantante Lily Allen, mientras enfrenta crecientes presiones mediáticas. Aun así, el actor continuará interpretando su papel en la temporada final de Stranger Things, una decisión que ha dividido opiniones entre los seguidores de la serie.

Por su parte, Millie Bobby Brown, que creció frente a las cámaras desde los 12 años, se ha convertido en una voz influyente para exigir ambientes laborales más seguros en Hollywood.

Comentarios