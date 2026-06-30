Minions regresan al cine con un homenaje a los monstruos clásicos

La nueva película de Illumination llevará a los Minions al universo del cine de terror clásico con nuevas voces para el doblaje en español

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Los simpáticos seres amarillos que han conquistado a millones con sus ocurrencias están de regreso; ahora para rendir un homenaje a los seres más temidos y clásicos de la Edad de Oro de Hollywood.

Minions y Monstruos es la nueva película con la que Illumination y Universal apuestan por la gran popularidad de estos personajes; la cinta sigue a James, un minion que sueña con hacer películas y quien, junto a sus amigos Henry y Ed, dará vida a sus historias basadas en monstruos de la década de los años 20.

Para esta entrega, el director francés Pierre Coffin vuelve a tomar la dirección, a pesar de casi haber jurado no volver a hacer nada de Minions.

“Mi Villano Favorito (Despicable Me) y los Minions son mundos cansados y demandantes; tomamos casi cuatro años en cada película, por eso ya había decidido enfocarme en otros proyectos”, dijo el director. “Sin embargo, el estudio me buscó de nuevo y me dijo ‘Minions y Monstruos’ y me llovieron ideas que no pude simplemente en mi mente”.

El cineasta destacó que en esta ocasión él escribió toda la historia y tuvo mucha libertad creativa, por lo que considera que es la mejor de todas las cintas de sus amigos amarillos.

En el doblaje al español, la película presenta algunas novedades en las voces, como la inclusión del comediante Carlos Ballarta, quien da vida al robot alienígena Dort, y el creador de contenido Abel Sáenz, conocido como Abelito, quien presta su voz al adorable monstruo Goomi.

También participa el periodista deportivo Alberto Lati, como Elwood Bright, un astuto productor que se encarga de descubrir el peculiar talento de las famosas criaturas amarillas.