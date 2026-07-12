Las nuevas versiones de acción real de películas animadas queridas, nuevas y antiguas, han tenido éxitos, pero también decepciones

Inicio / Escena / 'Moana' live-action decepciona con su debut en taquillas

La versión de acción real de “Moana” no tuvo gran impacto en su primer fin de semana en los cines de Norteamérica.

La película, que costó $250 millones de dólares en producirse, recaudó apenas 43 millones por venta de entradas en Estados Unidos y Canadá.

Su secuela, que se armó a partir de una serie para streaming que estaba prevista, superó los 1.000 millones de dólares y estableció un récord del Día de Acción de Gracias cuando se estrenó con $225 millones de dólares en 2024.

Esta nueva “Moana”, dirigida por Thomas Kail, trae de vuelta a Dwayne Johnson como el semidiós Maui e incorpora a Catherine Lagaʻaia como la princesa polinesia aventurera.

Las nuevas versiones de acción real de películas animadas queridas, nuevas y antiguas, han tenido éxitos y decepciones.

Algunas han superado los $1,000 millones de dólares, entre ellas “Lilo & Stitch”, “The Lion King” y “Beauty and the Beast”. Otras han naufragado, en especial “Snow White” del año pasado, que recaudó apenas $205 millones de dólares en todo el mundo.

Las películas con clasificación PG recaudaron más que otras en 2024 y 2025, por lo que el desempeño de “Moana” quizá no sea un caso de “fatiga de cine familiar”, sino que simplemente muestra que puede haber un techo.

También hay indicios de que estas películas quizá no se hundan o floten basándose únicamente en el fin de semana de estreno.

¿Cuál es el top 10 de películas de este fin de semana?