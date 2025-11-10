Mon Laferte será presentadora en los Latin Grammy

La cantante chilena Mon Laferte, junto a Enrique Bunbury y Nicki Nicole, se sumaron a la ya larga lista de los artistas que fungirán como presentadores de la edición 26 de los Latin Grammy, la cual será este jueves en Las Vegas.

Dentro de la lista de presentadores, también se encuentran Eduin y Jhonny Caz, de Grupo Firme, Carlos Rivera, Miguel Rojas, Silvestre Dangond, Fariana, Daisy Fuentes, Kany García, Lupita Infante, Richard Marx, Trueno y Yandel.

Paralelamente, Maluma y la puertorriqueña Roselyn Sánchez serán los anfitriones de la gala, en la que Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas gracias a su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Al puertorriqueño lo siguen los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

La Academia Latina de la Grabación anunció antes que artistas como Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Aitana, Raphael, Gloria Estefan, Carín León, entre otros, mantendrán actuaciones en el evento.

Producida por TelevisaUnivisión, la 26.ª edición de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves 13 de noviembre y tendrá una duración de tres horas.

