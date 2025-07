Mon Laferte debuta con éxito en teatro musical 'Cabaret'

La cantante Mon Laferte debutó como actriz de teatro musical con gran éxito el fin de semana, con el arranque de la nueva temporada de la obra Cabaret, donde interpreta a Sally Bowles, la protagonista.

Fue en el Teatro Insurgentes, en la Ciudad de México, donde la chilena inició con el pie derecho una nueva faceta en su carrera artística y demostró que tiene el talento, el ímpetu y el coraje que se requiere para una puesta en escena.

Su primera función fue el viernes, ante cientos de personas que llenaron el recinto, donde la artista demostró que tras consolidarse como cantante y compositora está lista para abrirse paso en el teatro musical.

Entre el público había muchos de los fans que ha conseguido con sus canciones, pero también espectadores frecuentes de teatro, pero todos coincidieron al celebrar la presencia de la cantante, quienes demostró lo bien que canta en vivo.

Si bien es cierto que al inicio de la primera función se le veía nerviosa, conforme transcurrió la obra sacó las agallas y mostró tal seguridad que se echó al público la bolsa; para las funciones siguientes los nervios ni se le notaron.

Bruno Bichir, Gisela Sehedi, Anahí Allué y Julián Segura, entre otros, también están en el elenco, quienes cobijaron a Mon Laferte en todo momento, según expresó la misma cantante.

Al finalizar la función, Bichir felicitó a la debutante y subrayó lo rápido que se preparó para protagonizar la obra, sobre todo tomando en cuenta que no tenía experiencia previa.

“Gracias a todas las personas que trabajan en la obra Cabaret. Son tan profesionales y me han tenido tanta paciencia. Se nota que aman lo que hacen. Veo la dedicación y la entrega en cada detalle, son una familia maravillosa, y me hacen sentir parte de ella. Siento como si nos conociéramos desde hace muchos años. Me he sentido tan querida, y me hacen sentir que pertenezco. Creo que 20 funciones serán pocas".

“La verdad, quisiera quedarme a vivir en Cabaret, no quiero que termine nunca esto. Quiero vivir en el teatro con ustedes, compañeros ¡Muchas gracias! Los quiero muchísimo A cada uno de ustedes, les debo todo”, fue el mensaje que les dedicó Mon Laferte a sus compañeros, en un post de redes sociales.

