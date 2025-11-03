Cerrar X
8023112942001_36d6f61348
Escena

Mon Laferte anuncia gira por México en 2026 con 'Femme Fatale'

La cantante chilena visitará Mérida, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y CDMX para presentar su nuevo álbum de 14 temas

  • 03
  • Noviembre
    2025

Mon Laferte anunció una gira por México en 2026 en donde se promocionará su más reciente disco "Femme Fatale".

Esta noticia fue dada a conocer por la empresa Ocesa, quien confirmó que la cantante chilena regresará al país el próximo 11 de abril para una serie de conciertos en Mérida, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

En su gira por el país promocionará su nuevo proyecto compuesto por 14 canciones y en las que recorre ritmos como el pop alternativo y el jazz, mezclados con un “sonido oscuro, sofisticado y profundamente poético”.

Mon Laferte, quien reside en México desde hace algunos años, es conocida por combinar con éxito estilos y ritmos como indie, roots, rock, blues, bolero, cumbia, ranchera y elementos electrónicos con las tradiciones populares latinoamericanas.

Durante esta gira se espera la participación de Conociendo Rusia, Nathy Peluso, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada, pues son con quienes colaboró para su más reciente álbum.

Fechas confirmadas

Mérida — 11 de abril
Puebla — 23 de abril
Querétaro — 25 de abril
Guadalajara — 30 de abril
Monterrey — 27 de mayo
Ciudad de México — 29 de mayo


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T142702_873_c8f336fc44
Frustran fuga de seis presos de una cárcel de Paraguay
decomiso_armas_eua_mexico_919fc1fffd
Decomisa EUA más de 500 armas y 31 mil catuchos; iban a México
AP_25302495479423_23b8fb10c2
Nvidia alcanza valor histórico de 5 billones de dólares
publicidad

Últimas Noticias

abfd06e2_7c64_4438_bd2c_d69854a06a92_ae2aaf49c1
Henry Blanco, nuevo manager de los Sultanes de Monterrey
tigres_toluca_equipos_regla_menores_21d581bff0
Podrían perder tres puntos por no cumplir con la Regla de Menores
INFO_7_VERTICAL_3_a8190a2ad3
Roban delincuentes armados casa en Santiago; caen en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×