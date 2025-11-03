Mon Laferte anuncia gira por México en 2026 con 'Femme Fatale'

Mon Laferte anunció una gira por México en 2026 en donde se promocionará su más reciente disco "Femme Fatale".

Esta noticia fue dada a conocer por la empresa Ocesa, quien confirmó que la cantante chilena regresará al país el próximo 11 de abril para una serie de conciertos en Mérida, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

En su gira por el país promocionará su nuevo proyecto compuesto por 14 canciones y en las que recorre ritmos como el pop alternativo y el jazz, mezclados con un “sonido oscuro, sofisticado y profundamente poético”.

Mon Laferte, quien reside en México desde hace algunos años, es conocida por combinar con éxito estilos y ritmos como indie, roots, rock, blues, bolero, cumbia, ranchera y elementos electrónicos con las tradiciones populares latinoamericanas.

Durante esta gira se espera la participación de Conociendo Rusia, Nathy Peluso, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada, pues son con quienes colaboró para su más reciente álbum.

Fechas confirmadas

Mérida — 11 de abril

Puebla — 23 de abril

Querétaro — 25 de abril

Guadalajara — 30 de abril

Monterrey — 27 de mayo

Ciudad de México — 29 de mayo

Comentarios