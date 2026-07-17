Muere Brenda Fricker, ganadora del Oscar por 'Mi pie izquierdo'

La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora del Oscar por Mi pie izquierdo y recordada por Mi pobre angelito 2, falleció a los 81 años

La actriz irlandesa Brenda Fricker, reconocida por su trayectoria en el cine, el teatro y la televisión, falleció el jueves en Dublín a los 81 años. La noticia fue confirmada por su agente, Phil Belfield, quien destacó el legado artístico de la intérprete y el impacto que dejó entre colegas y seguidores.

"Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor sin su presencia", expresó Belfield al confirmar su fallecimiento.

Una carrera marcada por un Oscar

Fricker alcanzó el mayor reconocimiento de su carrera gracias a su interpretación de Bridget Fagan Brown en Mi pie izquierdo (1989), donde compartió pantalla con Daniel Day-Lewis bajo la dirección de Jim Sheridan.

Su actuación como la madre del escritor y pintor Christy Brown le valió el Premio Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 1990. Durante su discurso de aceptación dedicó el galardón a la mujer que interpretó, recordando que "cualquiera que dé a luz veintidós veces merece uno de estos".

Del drama al cine familiar

Aunque fue ampliamente reconocida por su trabajo en dramas, Fricker también conquistó al público con papeles en producciones de gran éxito comercial. Uno de los más recordados fue el de la Mujer de las Palomas en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, donde compartió escenas con Macaulay Culkin.

Tras el éxito de Mi pie izquierdo, participó en películas como The Field, So I Married an Axe Murder, Angels in the Outfield y A Time to Kill, consolidándose como una de las actrices de reparto más respetadas de su generación.

Una trayectoria de más de cinco décadas

Nacida en Dublín el 17 de febrero de 1945, Brenda Fricker inicialmente aspiraba a convertirse en periodista y trabajó en el Irish Times antes de dedicarse por completo a la actuación.

Su debut en el cine ocurrió en 1964 con una breve aparición en Servidumbre humana. Durante las décadas siguientes participó en diversas producciones británicas e irlandesas hasta alcanzar notoriedad como parte del elenco original de la serie médica Casualty, donde interpretó a la enfermera Megan Roach durante sus primeras temporadas y retomó el personaje en varias ocasiones posteriores.

Además del Oscar, Fricker recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. En 2008 fue distinguida con el primer Premio Maureen O'Hara del Festival de Cine de Kerry, y en 2020 fue incluida en el puesto 26 de la lista del Irish Times sobre los mejores actores de cine irlandeses de todos los tiempos.

En sus últimos años trabajó principalmente en producciones irlandesas y británicas, obteniendo nominaciones a los Premios de la Academia de Cine y Televisión Irlandesa por sus actuaciones en Veronica Guerin, Inside I'm Dancing y Albert Nobbs.

Tras alejarse en gran medida de la actuación en pantalla en 2015, regresó de manera esporádica en 2021 para participar en un episodio de la serie canadiense Cam Boy. Su carrera también estuvo ligada al teatro, con presentaciones en escenarios como el Royal National Theatre, el Royal Court Theatre y el Geffen Playhouse.