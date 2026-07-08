La pionera del rock and roll mexicano Ela Laboriel falleció este 8 de julio. Instituciones culturales y artísticas destacaron su legado

Inicio / Escena / Muere la cantante y actriz mexicana Ela Laboriel a los 77 años

La cantante y actriz Ela Laboriel, cuyo nombre real era Esperanza Laboriel López, falleció este 8 de julio de 2026, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). La artista murió en La Casa del Actor, donde residía desde hacía tiempo.

Tras conocerse la noticia, diversas instituciones y organismos del ámbito artístico expresaron sus condolencias y reconocieron la trayectoria de una de las pioneras del rock and roll en México.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) manifestó su pesar por la muerte de quien fuera integrante de su sindicato y destacó que dejó una huella en el espectáculo mexicano gracias a su talento, profesionalismo y una carrera desarrollada en la televisión, el cine y los escenarios.

Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra compañera Ela Laboriel, miembro de la ANDA.



Su dedicación al arte escénico, actuación y canto permanecerá como parte de su legado en México.



Nuestro pésame a familia y amigos.



Descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/B1ExgST36O — Asociación Nacional de Actores (@andactores) July 8, 2026

La organización señaló que su compromiso con la actuación y el canto permanecerá como parte de su legado, al tiempo que envió condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos.

Por su parte, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también lamentó el fallecimiento de la artista y la describió como una figura fundamental de la música y la cultura nacional, afirmando que su voz y legado permanecerán en la memoria de la capital.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx ) lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Ella Laboriel, figura fundamental de la música y la cultura en nuestro país.



Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a la… pic.twitter.com/zww6sqIgmx — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) July 8, 2026

Una de las primeras voces femeninas del rock mexicano

Ela Laboriel nació el 28 de marzo de 1949 en la Ciudad de México.

Era hija del actor y compositor Juan José Laboriel y de la actriz Francisca López de Laboriel, ambos originarios de La Ceiba, Honduras.

También formó parte de una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano al ser hermana del cantante Johnny Laboriel y del bajista Abraham "Abe" Laboriel.

Su nombre artístico fue elegido como homenaje a la legendaria cantante de jazz Ella Fitzgerald, una de sus principales influencias musicales.

Desde pequeña mostró interés por el medio artístico y comenzó su carrera participando en programas de radio durante la década de 1950, entre ellos El Tío Polito y Los niños catedráticos.

Pionera del rock y promotora del género

Durante la década de los 60 integró el trío vocal Las Yolis, agrupación con la que se consolidó como una de las primeras mujeres en interpretar rock and roll en México.

A lo largo de su trayectoria también destacó por sus interpretaciones de jazz y blues.

Además de su faceta como cantante, participó en la organización del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro de 1971, donde colaboró en las labores de relación con los medios de comunicación.

Trayectoria en cine y televisión

Ela Laboriel también desarrolló una carrera como actriz con participaciones en cine y televisión.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran la película Blue Demon destructor de espías (1968), así como las telenovelas El extraño retorno de Diana Salazar (1988) y En carne propia (1990).

Con una trayectoria que abarcó varias décadas, la intérprete dejó una importante contribución a la música y al espectáculo mexicano, especialmente como una de las mujeres que abrieron camino para el rock nacional.