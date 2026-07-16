Muere Hal Williams, actor de 'Sanford and Son', a los 91 años

El actor Hal Williams, recordado por sus papeles en 227 y Sanford and Son, falleció a los 91 años, confirmó su representante

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El actor estadounidense Hal Williams, reconocido por su participación en las series 227 y Sanford and Son, falleció a los 91 años, de acuerdo con la información dada a conocer por su representante.

Un rostro inolvidable de la televisión

Williams alcanzó gran popularidad por interpretar a Lester Jenkins en 227, comedia emitida por NBC entre 1985 y 1990. Su personaje era el esposo de Mary Jenkins, interpretada por Marla Gibbs, y padre de Brenda Jenkins, papel que dio vida Regina King.

La serie se mantuvo al aire durante cinco temporadas y sumó 116 episodios. El elenco también estuvo integrado por Jackée Harry, quien obtuvo un premio Emmy como Mejor Actriz de Reparto en 1987, además de Helen Martin, Alaina Reed-Hall y Curtis Baldwin.

El entrañable oficial Smitty

Otro de los papeles más recordados de Hal Williams fue el del oficial "Smitty" Smith en Sanford and Son, personaje que apareció en 22 episodios. Formó una popular dupla con el oficial "Hoppy" Hopkins, interpretado por Howard Platt.

La dinámica entre ambos personajes consistía en que Hopkins explicaba los casos utilizando compleja jerga policial, mientras que Smith traducía la información a un lenguaje sencillo, una fórmula que se convirtió en uno de los momentos recurrentes de la serie.

En una entrevista con WKYC, Williams recordó que esa idea nació de manera espontánea durante un ensayo y que, tras hacer reír a los productores, terminó convirtiéndose en una de las características más populares de sus personajes.

A lo largo de su trayectoria, Hal Williams también participó en producciones televisivas como On the Rocks, The Waltons, Private Benjamin y The Sinbad Show. Su aparición más reciente en televisión fue en la nueva versión de Matlock, producida por CBS.

En la pantalla grande formó parte del elenco de películas como Hardcore, The Rookie, Percy & Thunder, Guess Who y Flight, consolidando una carrera que lo convirtió en un actor habitual de la televisión y el cine estadounidense.