Muere otro mexicano detenido por el ICE; suman 16

Pese a que personal del centro le practicó maniobras de resucitación y llamó a los servicios de emergencia, a las 22:02 horas se reportó su muerte

A pesar de los supuestos esfuerzos por parte del gobierno de los Estados Unidos para frenar las muertes de personas detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), nuevamente se reportó el fallecimiento de un migrante mexicano bajo su custodia.

Este sábado se confirmó la muerte de Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, quien perdió la vida en un centro de detención de Texas este 19 de junio.

Pese a que ya pasaron casi tres semanas del trágico suceso, ni autoridades mexicanas ni personal del ICE dieron a conocer más detalles sobre el hecho.

Dentro de la poca información disponible del caso, se sabe que Alcorta Rodríguez fue encontrado inconsciente a las 21:13 horas del 19 de junio en el centro de detención del condado de Webb.

Pese a que personal del centro le practicó maniobras de resucitación y llamó a los servicios de emergencia, a las 22:02 horas se reportó su muerte en el Laredo Medical Center y aún no se dieron a conocer las causas, por lo que las autoridades se limitaron a decir que se esperan los resultados de la autopsia.

Contaba con antecedentes

Según las autoridades locales, Alcorta contaba con antecedentes penales por conducir en estado de ebriedad en 2018, por lo que fue arrestado por la Policía de Laredo, pues tampoco compareció ante las autoridades.

También indicó que contaba con antecedentes por uso no autorizado de un vehículo, disposición indebida de baterías de ácido-plomo y conducción bajo los efectos del alcohol.