La noticia fue confirmada por su amigo y colega Rob McClure, quien lamentó la pérdida y la calificó como 'catastrófica' para la comunidad artística

Inicio / Escena / Muere Josh Grisetti, actor de 'Mrs. Maisel' y figura de Broadway

Josh Grisetti, actor reconocido por sus participaciones en Broadway y en la serie "La maravillosa señora Maisel" murió a los 44 años, informó el actor Rob McClure, amigo cercano y compañero de escenario.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales, donde McClure expresó su dolor por la pérdida del artista.

“Mi corazón está con su esposa y su familia mientras intentan afrontar esta realidad”, escribió.

Grisetti construyó gran parte de su carrera en el teatro musical.

Su debut en Broadway llegó en 2015 con "It Shoulda Been You", papel que le valió reconocimiento de la crítica y varias nominaciones.

Posteriormente se consolidó con su actuación como Nigel Bottom en "Something Rotten!", uno de los musicales más populares de los últimos años.

Participó en televisión y cine

Además de su trabajo en los escenarios, el actor tuvo presencia en televisión y cine.

En 2023 apareció en ocho episodios de la última temporada de "La maravillosa señora Maisel", donde interpretó a Ralph Emerson.

También participó en series como "Nurse Jackie", "The Good Fight" y "The Knights of Prosperity". En la pantalla grande formó parte de producciones como "The Namesake", "The Immigrant" y "Revolutionary Road".

También fue docente

Fuera de los reflectores, Grisetti dedicó parte de su carrera a la enseñanza.

Fue director del programa de teatro musical de la California State University Fullerton y colaboró como profesor en otras instituciones educativas de Estados Unidos.

La muerte del actor generó numerosas muestras de cariño entre colegas y amigos.

Ariana DeBose, Donna Murphy, Sierra Boggess y Erika Henningsen fueron algunas de las figuras que expresaron públicamente su tristeza por el fallecimiento.

Grisetti estaba casado desde 2020 con Mackenzie Grisetti y residía en California. Su trayectoria dejó huella en Broadway, la televisión y en la formación de nuevas generaciones de artistas.