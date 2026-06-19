Muere Justin Cary, bajista de Sixpence None the Richer

Justin Cary, bajista de Sixpence None the Richer, falleció a los 50 años tras sufrir un derrame cerebral, confirmó la vocalista Leigh Nash

Justin Cary, bajista de la banda Sixpence None the Richer, falleció a los 50 años luego de sufrir un derrame cerebral reciente, según confirmó la vocalista del grupo, Leigh Nash, y una campaña de apoyo difundida por su entorno cercano.

El deceso ocurrió el jueves 18 de junio, de acuerdo con los reportes compartidos por familiares y colegas del músico, quienes señalaron que Cary se encontraba hospitalizado en el Centro Médico de Albany, en Nueva York, tras complicaciones de salud.

Confirmación de la banda y mensajes de despedida

Leigh Nash expresó públicamente su pesar a través de redes sociales, donde recordó la trayectoria y el legado de su compañero de banda, destacando su profesionalismo, humor y calidad humana.

“Te queremos para siempre”, escribió la cantante, quien también pidió apoyo y oraciones para la esposa del músico, Linda, durante este momento de duelo.

Una campaña en la plataforma GoFundMe detalló que Cary sufrió un derrame cerebral severo en días recientes y que fue atendido en un hospital de Nueva York, donde finalmente falleció acompañado de su esposa.

El comunicado de la recaudación de fondos confirmó que el músico murió en paz y rodeado de su familia, mientras amigos y seguidores han expresado mensajes de condolencia en redes sociales.

Trayectoria en la música

Cary se unió a Sixpence None the Richer en 1997, justo antes del éxito internacional de la banda con temas como Kiss Me y There She Goes, consolidándose como parte de la alineación clásica del grupo.

Además de su trabajo con la banda, colaboró como músico de sesión con diversos artistas y proyectos, principalmente en géneros como rock, pop y country, construyendo una carrera de más de tres décadas en la industria musical.

Sixpence None the Richer alcanzó reconocimiento mundial a finales de los años noventa, y Cary fue parte fundamental del sonido que llevó al grupo a las listas de popularidad internacionales y a nominaciones al Grammy.