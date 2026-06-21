Muere Ramiro Valdés, figura clave de la revolución cubana

La muerte de Ramiro Valdés representa la desaparición de otra de las figuras centrales que participaron directamente en la lucha revolucionaria

Ramiro Valdés Menéndez, una de las figuras más influyentes y longevas de la Revolución Cubana, falleció este domingo en La Habana a los 94 años, poniendo fin a una trayectoria política y militar que se extendió por más de seis décadas dentro de la estructura de poder de la isla.

Considerado uno de los principales protagonistas del proceso revolucionario encabezado por Fidel Castro, Valdés ocupó cargos estratégicos en el Gobierno cubano y se mantuvo activo en funciones de alto nivel hasta los últimos años de su vida, convirtiéndose en uno de los últimos representantes de la generación que tomó el poder en 1959.

La historia política de Ramiro Valdés estuvo estrechamente ligada a los episodios más importantes de la Revolución Cubana. Formó parte del grupo de jóvenes que participó en el asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, acción considerada el punto de partida de la insurgencia contra el gobierno de Fulgencio Batista.

Tras su paso por prisión, se integró a la expedición del yate Granma, que desembarcó en Cuba en 1956, y posteriormente combatió en la Sierra Maestra junto a Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara hasta el triunfo revolucionario.

Por su participación en aquellos acontecimientos, fue reconocido durante décadas como uno de los comandantes históricos más importantes del proceso revolucionario cubano.

Una figura clave dentro del aparato de seguridad cubano

Más allá de su papel como combatiente, Valdés se convirtió en una de las figuras más poderosas del Estado cubano. Durante años estuvo al frente del Ministerio del Interior, desde donde supervisó organismos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia.

Su influencia dentro del Gobierno se extendió también a otras áreas estratégicas. Fue vicepresidente, viceprimer ministro e integrante de los principales órganos de dirección política del país, además de asumir responsabilidades relacionadas con sectores como energía, construcción, industria y telecomunicaciones.

Sus colaboradores y biógrafos lo describían como un dirigente disciplinado, reservado y de convicciones firmes, características que marcaron buena parte de su trayectoria dentro del sistema político cubano.

Condolencias desde la dirigencia cubana

La noticia de su fallecimiento generó múltiples mensajes de reconocimiento por parte de las autoridades de la isla. El presidente Miguel Díaz-Canel destacó su lealtad a la Revolución y recordó el respaldo que recibió de Valdés a lo largo de los años.

Otros integrantes del Gobierno cubano también resaltaron su papel dentro de la historia política del país y su participación en algunos de los momentos más importantes del proceso revolucionario.

La muerte de Ramiro Valdés representa la desaparición de otra de las figuras centrales que participaron directamente en la lucha revolucionaria de los años cincuenta y que posteriormente ocuparon posiciones de poder durante gran parte de la historia contemporánea de Cuba.

Con su fallecimiento, la isla pierde a uno de los últimos comandantes que compartieron protagonismo con Fidel y Raúl Castro desde los orígenes de la Revolución, cerrando un nuevo capítulo en el relevo generacional de la dirigencia cubana.