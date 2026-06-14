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Muere cantante Oliver Tree en accidente aéreo en Brasil

La noticia de su fallecimiento generó reacciones entre admiradores y usuarios de redes sociales, especialmente por su amigo Aaron Mercury

  • 14
  • Junio
    2026

El cantante estadounidense Oliver Tree fue reportado entre las seis personas que perdieron la vida tras el choque de dos helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro, Brasil.

El accidente se registró en la zona de Recreio dos Bandeirantes, una de las áreas más exclusivas de la ciudad, durante las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con los reportes preliminares, las aeronaves colisionaron en pleno vuelo antes de precipitarse sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos.

Tras el impacto, se produjo un incendio que afectó alrededor de 20 automóviles que se encontraban en el establecimiento.

Identifican a las víctimas

Las autoridades locales informaron que entre los fallecidos se encontraba Oliver Tree Nickel, nombre completo del músico estadounidense de 32 años.

También fueron identificados los pasajeros Lucas Vignale, Gaspar Prim y Lucas Brito Chaves, así como los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Según el reporte de los servicios de emergencia, no hubo sobrevivientes entre las personas que viajaban en las aeronaves involucradas en el siniestro.

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El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, confirmó además que ciudadanos extranjeros viajaban a bordo de una de las aeronaves accidentadas.

Investigación en marcha

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro señaló que los trabajos de rescate y peritaje continúan en la zona para determinar las causas exactas del accidente.

El teniente coronel Fabio Contreiras explicó que los restos de las aeronaves quedaron dispersos a lo largo de una amplia área, lo que dificulta reconstruir de inmediato la secuencia de los hechos.

Las autoridades indicaron que será necesario analizar grabaciones, videos y otros elementos de prueba para esclarecer cómo ocurrió la colisión entre ambos helicópteros.

Oliver Tree era reconocido por su trayectoria musical y por compartir constantemente en redes sociales imágenes de sus viajes alrededor del mundo. Semanas antes del accidente había visitado México, donde mantuvo contacto con seguidores y amigos.

La noticia de su fallecimiento generó reacciones entre admiradores y usuarios de redes sociales, especialmente por su relación de amistad con el creador de contenido Aaron Mercury.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades brasileñas continúan recabando información para determinar las circunstancias que derivaron en uno de los accidentes aéreos más impactantes registrados recientemente en la ciudad.


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