Muere Mike Preston, actor de 'Mad Max 2', a los 93 años

Mike Preston, actor de "Mad Max 2: El guerrero de la carretera" y la serie "Homicide", falleció a los 93 años, confirmó su esposa

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El actor y cantante Mike Preston, recordado por interpretar a Pappagallo en Mad Max 2: El guerrero de la carretera y al detective Bob Delaney en la serie australiana Homicide, falleció el pasado 8 de junio en Florida a los 93 años.

La noticia fue confirmada a Variety por su esposa, Josie Preston, quien informó sobre el deceso del intérprete, cuya trayectoria abarcó la música, la televisión, el cine y los videojuegos.

De las listas musicales a la actuación

Nacido con el nombre de Jack Davis, Preston inició su carrera artística como cantante en el Reino Unido. A finales de la década de 1950 logró colocar tres sencillos entre los 40 más populares de las listas británicas, convirtiéndose en uno de los primeros intérpretes del país en alcanzar ese nivel de éxito.

Más tarde se estableció en Australia, donde continuó su carrera como cantante en clubes nocturnos antes de abrirse paso en la televisión y la actuación.

Preston ganó popularidad como presentador del programa In Melbourne Tonight y posteriormente formó parte del elenco de la serie policiaca Homicide, donde apareció durante 42 episodios interpretando al detective Bob Delaney.

También tuvo un papel recurrente en la telenovela Bellbird y participó en producciones como Dixon of Dock Green, Tandarra, Chopper Squad y Cop Shop, consolidándose como un rostro habitual de la televisión australiana.

Su paso por el cine

Su debut en la pantalla grande llegó en 1969 con la película Stoney, donde compartió créditos con Barbara Bouchet y Richard Jaeckel.

Años después trabajó bajo la dirección de George Miller en Mad Max 2: El guerrero de la carretera, donde interpretó a Pappagallo, el líder de la comunidad de colonos que ayuda al personaje de Max Rockatansky en la lucha por sobrevivir en un mundo postapocalíptico.

Además, encabezó el reparto de la cinta de ciencia ficción Metalstorm: La destrucción de Jared-Syn y participó en ocho episodios de la serie Hot Pursuit, dando vida al personaje de Alec Shaw.

Una trayectoria de más de cuatro décadas

Durante las décadas de 1980 y 1990, Preston continuó trabajando como actor invitado en numerosas producciones televisivas, entre ellas Ellen, Scarecrow and Mrs. King, Shadow Chasers, Outlaws, Alien Nation, Dark Justice, Highlander, Steel y Law & Order.

Su última participación profesional fue como actor de voz en el videojuego The Getaway, publicado en 2002.

Mike Preston deja una extensa carrera en la industria del entretenimiento que abarcó más de cuatro décadas entre la música, la televisión y el cine.

Al actor le sobreviven su esposa, Josie Preston, y sus dos hijas.