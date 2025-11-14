Cerrar X
Muere Tatsuya Nagamine, director de 'One Piece' y 'Dragon Ball'

El director Tatsuya Nagamine, figura central en One Piece, Dragon Ball Super y Digimon, murió a los 53 años. Su muerte fue confirmada por colegas

Tatsuya Nagamine, uno de los directores más influyentes de Toei Animation, responsable de hitos recientes en "One Piece", "Dragon Ball Super" y "Digimon", murió la tarde del jueves 13 de noviembre a los 53 años.

Osamu Suzuki explicó en X que no pudo asistir al homenaje, pero recibió detalles del encuentro. Añadió que Nagamine tenía 53 años y que no se divulgaron más datos sobre la causa de muerte.

Por su parte, el compositor Tanaka confirmó su asistencia al evento, destinado, dijo, a reconocer el legado creativo del director.

El guionista Hiroshi Yamaguchi recordó:

“Él siempre me tranquilizaba, incluso cuando dudaba de mi guion. Esperaba volver a trabajar con él algún día”.

La periodista Kaori Kabuta también escribió:

“Jamás olvidaré la pasión con la que hablaba de su trabajo”.

Figura clave en "One Piece"

Nagamine dejó una huella profunda en "One Piece". Dirigió la serie desde el episodio 892 al 1122, y supervisó la Saga de la Isla Gyojin entre 2024 y 2025.

Su trabajo en el arco de Wano fue especialmente celebrado por revitalizar el estilo visual del anime, con un lenguaje más cinematográfico, fluido y colorido, considerado una de las etapas más brillantes de la obra televisiva de Eiichiro Oda.

Aportaciones a Dragon Ball Super

En "Dragon Ball Super", Nagamine dirigió la exitosa película “DBS: Broly”, un fenómeno global que redefinió el futuro de la franquicia.

Asimismo, fue co-director de la serie en los episodios 77 al 131, etapa clave para la expansión moderna del universo creado por Akira Toriyama.

Su huella en Digimon y otras sagas

El director también dejó aportes emblemáticos en Digimon, incluyendo el filme “Savers the Movie” y participación en “Hurricane Touchdown”.

Además, dirigió diversas entregas dentro y fuera de Toei, desde Interlude hasta series como Beet the Vandel Buster, Saint Seiya Omega y Precure.


