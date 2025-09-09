Muere youtuber surcoreano tras días sin dormir bien

Este miércoles medios de Corea del Sur reportaron la muerte del youtuber de 46 años, Na Dong-hyeon después de que afirmara que no había dormido mucho en los últimos días.

De acuerdo con la prensa de ese país, Na que era conocido como Daedo Librarym fue encontrado muerto en su casa en Seul este sábado 6 de septiembre después de que un amigo suyo lo reportara como desaparecido.

Apenas dos días antes de su muerte, durante una transmision en vivo el influencer habló sobre su visita a la Seoul Fashion Week, y se lamentó de no haber dormido bien.

Durante la transmisión Na oresebataba signos de fatiga y se quejó de dormir apenas "unas tres horas".

Al momento de que la Policía local hallra el cuerpo sin vida, no se encontró una nota de suicidio ni señales de violencia; no obstante, el caso sigue bajo investigación.

Se sospecha que Na murió de causas naturales, pero se planea realizar una autopsia para determinar la causa precisa de su muerte y saber si tenía alguna enfermedad preexistente.

