Muestran el primer adelanto del reboot de Baywatch

Fox presentó las primeras imágenes del reinicio de Baywatch, que llegará en enero con Stephen Amell al frente de una nueva generación de salvavidas

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El universo de Baywatch regresa a la televisión. Fox presentó el primer avance oficial del reinicio de la icónica serie, ofreciendo un vistazo a los nuevos salvavidas que protagonizarán esta producción, cuyo estreno está previsto para enero.

El tráiler muestra a los personajes corriendo por la playa y entrenando en la arena, mientras se destaca el estilo de vida de los integrantes del equipo de rescate.

En una de las escenas, Nat afirma que se trata del "mejor trabajo del mundo", antes de que el grupo celebre reunido en un bar.

First teaser for the ‘BAYWATCH’ reboot, starring Stephen Amell, Noah Beck and Livvy Dunne.



Releasing in January on FOX. pic.twitter.com/4S6wgEZUPH — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 1, 2026

Stephen Amell lidera la nueva historia

La nueva versión estará encabezada por Stephen Amell, quien interpretará a Hobie Buchannon, hijo del legendario Mitch Buchannon, personaje que fue interpretado por David Hasselhoff en la serie original.

La historia seguirá a Hobie como el nuevo capitán de Baywatch, mientras su propio hijo, interpretado por Jessica Belkin, se incorpora al equipo para continuar con el legado familiar.

El elenco principal también está integrado por Noah Beck como Luke y Hassie Harrison en el papel de Nat.

Un elenco con nuevos y viejos rostros

Además de los protagonistas, la serie contará con la participación de Shay Mitchell como Trina, Thaddeus LaGrone como Brad y Brooks Nader como Selene.

La producción también marcará el debut como actriz de Livvy Dunne, quien dará vida a Grace.

Entre los regresos destaca David Chokachi, quien volverá a interpretar a Cody Madison como parte del elenco recurrente.

Una franquicia con décadas de historia

La nueva serie busca continuar el legado de Baywatch, producción que debutó en 1989 y se convirtió en un fenómeno internacional gracias a figuras como Pamela Anderson, Carmen Electra, Jason Momoa y David Hasselhoff.

En su momento de mayor popularidad, durante 1996, la serie fue transmitida en más de 200 países y alcanzó una audiencia estimada de más de mil millones de espectadores cada semana.

La franquicia también llegó al cine con la película de 2017 protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron, quienes dieron vida a una nueva generación de salvavidas.

El reinicio es una coproducción entre Fox Entertainment y Fremantle. Matt Nix participa como productor ejecutivo y showrunner, acompañado por McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto y Mike Horowitz como productores ejecutivos.