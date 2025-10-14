Natalie Portman celebra liberación de rehenes en Festival Lumière

La emoción de Natalie Portman se hizo evidente en el Festival Lumière de Lyon, donde la actriz y productora, nacida en Jerusalén, compartió su sentir ante el fin de la guerra y la liberación e intercambio de rehenes y prisioneros en su ciudad natal.

“Hoy es un día muy, muy emotivo. Ver el final de la guerra y la liberación e intercambio de prisioneros y rehenes es realmente un día trascendental, y parece casi una locura hablar de cualquier otra cosa que no sea celebrar, con suerte, la paz”, expresó.

Sus palabras, con un profundo significado personal, marcaron el inicio de su participación como invitada de honor en el certamen francés, que este año rinde homenaje a su trayectoria.

Charlie Hunnam habló sobre su papel en Monstruos: “Creo que hemos hecho un hermoso trabajo de humanizarlo, para bien y para mal”.

Cabe destacar que, si bien se manifestó a favor de la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás, la artista ha mantenido una postura distante de su país natal, llegando incluso a rechazar el Premio Génesis en 2018.

Además, se ha mostrado crítica hacia el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Decidí no asistir porque no quería dar la impresión de que apoyaba a Benjamin Netanyahu, que iba a pronunciar un discurso en la ceremonia”, expresó por ese entonces, según recogió la agencia Reuters.

Durante la jornada, Portman fue el centro de atención en el Festival Lumière, que le dedicó una retrospectiva de su obra y proyectó la emblemática El cisne negro en el Auditorio de Lyon, con capacidad para 2,000 personas.

La película, originalmente estrenada en 2010, se convirtió en una de las producciones mejor valoradas de Hollywood.

