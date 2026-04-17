Natalie Portman espera a su tercer hijo junto a Tanguy Destable

La actriz Natalie Portman anunció que está embarazada de su tercer hijo, el primero junto a su actual pareja, el productor musical francés Tanguy Destable, según confirmó su representante este viernes.

La protagonista de El cisne negro dio a conocer la noticia en una entrevista con Harper’s Bazaar, donde expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro. Tanguy y yo estamos muy emocionados”.

Portman, de 44 años, ya es madre de dos hijos, Aleph y Amalia, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied. La actriz señaló que este embarazo tiene un significado especial, pues probablemente sea el último, lo que la ha llevado a disfrutar cada momento con mayor conciencia.

Una maternidad vivida con gratitud

La también protagonista de la saga Thor explicó que su visión sobre la maternidad ha estado influenciada por su entorno familiar, particularmente por haber crecido con un padre especialista en fertilidad.

“Crecí escuchando lo difícil que es quedarse embarazada. Hay muchas personas cercanas a mí que han pasado por eso”, comentó, subrayando la importancia de valorar la experiencia.

Asimismo, aseguró sentirse con buena energía durante esta etapa y destacó que la vive con calma y plenitud, combinando su vida familiar con actividades como natación y ejercicio.

A la par de esta noticia personal, Portman mantiene una agenda activa en el cine. Uno de sus proyectos más esperados es The Gallerist, dirigida por Cathy Yan, donde comparte pantalla con figuras como Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones.

La película presenta una historia oscura y satírica sobre el mundo del arte contemporáneo, consolidando la versatilidad de la actriz en distintos géneros.

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