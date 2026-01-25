Podcast
escena_natalie_portman_jenna_ortega_55feb888c8
Escena

Natalie Portman y Jenna Ortega critican al gobierno de EUA al ICE

Las actrices denunciaron durante su participación en el Festival Sundance la violencia del ICE tras la muerte del enfermero Alex Pretti en Minneapolis

  • 25
  • Enero
    2026

La muerte de Alex Pretti, ocurrida tras un tiroteo de agentes del ICE en Mineápolis, sigue generando reacciones en distintos ámbitos. Ahora, fueron las actrices Natalie Portman y Jenna Ortega quienes alzaron la voz para manifestarse contra este hecho.

Las declaraciones se dieron durante su participación en el Festival de Sundance, donde ambas denunciaron la violencia y los presuntos abusos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en medio de un clima de creciente tensión social en Estados Unidos.

“Es un momento devastador para nuestro país. El gobierno federal, e ICE en particular, está actuando de manera abusiva y totalitaria. Es indignante y tiene que parar”, declaró Portman.

Durante el evento se pudo ver a la actriz portando un pin con la consigna “Fuera ICE”.

Las declaraciones se dieron horas después de la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, quien fue abatido por agentes federales de inmigración en Minneapolis cuando, presuntamente, intentaba interponerse entre oficiales y ciudadanos que protestaban contra operativos migratorios.

Del mismo modo, Jenna Ortega coincidió en la crítica y reconoció lo contradictorio de vivir el festival en ese contexto.

“Es difícil estar hablando de cine y usando ropa bonita cuando algo tan horrible está pasando tan cerca”, señaló la actriz mexicoamericana.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que Pretti portaba un arma semiautomática, videos difundidos en redes sociales no respaldan esa versión, lo que ha incrementado la indignación pública.

“La falta de consecuencias para los agentes es aterradora y profundamente decepcionante”, añadió Ortega.

La muerte de Pretti es el segundo caso similar en menos de un mes en Minnesota, luego de que el pasado 7 de enero Renee Good muriera por disparos de un agente del ICE, hecho que detonó protestas y fuertes cuestionamientos al uso de la fuerza por parte de autoridades federales.

Pese al escenario, ambas actrices destacaron la respuesta ciudadana.

“Da orgullo ver cómo la gente se apoya, defiende a su comunidad y su libertad”, afirmó Portman.

Este sábado, Portman y Ortega presentaron "The Gallerist", una comedia negra dirigida por Cathy Yan, en la que Portman interpreta a una ambiciosa galerista que intenta abrirse paso en el competitivo mundo del arte contemporáneo.

El Festival de Sundance continuará hasta el 1 de febrero, marcando su última edición en Park City antes de trasladarse a Boulder, Colorado, tras más de cuatro décadas de historia.


