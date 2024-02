Netflix producirá bioserie de Julio Iglesias que contará su vida

El cantante español Julio Iglesias participará en el proceso creativo de una serie sobre su vida y su trayectoria musical que producirá Netflix, anunció la plataforma.

Esta ficción, en fase de desarrollo, contará cómo Julio Iglesias se convirtió en el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en el mercado estadounidense y asiático, y cómo llegó a ser uno de los cinco mayores vendedores de discos de la historia, según destacó en un comunicado.

A lo largo de sus más de 55 años de carrera, Iglesias ha grabado y cantado en doce idiomas y ha compartido escenario con artistas como Frank Sinatra, Willie Nelson, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting, Dolly Parton, Plácido Domingo, entre otros.

"Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix", afirmó el cantante.

