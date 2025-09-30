Nicole Kidman y Keith Urban anuncian su separación

No hay vuelta atrás, Nicole Kidman y Keith Urban se van a divorciar tras 20 años de matrimonio; de hecho, llevan meses separados.

Se casaron en el 2006 y tienen en común a sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

La decisión la tomó el cantante mientras la actriz cuida de sus hijos y está manteniendo unida a la familia en estos momentos difíciles desde que Keith no está.

“Keith adquirió su propia residencia en Nashville y se mudó de su casa familiar”, señaló un allegado a la pareja, mientras que la casa familiar de la pareja también se encuentra en Nashville.

Kidman y Urban fueron fotografiados juntos por última vez en junio mientras asistían al partido del Grupo D de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre Los Angeles Football Club y Esperance de Tunis en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee.

Además de sus hijos con Urban, Kidman también tiene dos hijos adultos, Bella, de 32 años, y Connor, de 30, con su exmarido Tom Cruise.

La separación de la pareja ocurre después de que el músico evitara responder a una pregunta sobre las escenas de sexo de su mujer en las películas.

En julio, el cantante de 57 años acudió como invitado al programa Hayley & Max in the Morning de Mix 102.3 para hablar de su próxima gira High and Alive World Tour.

Durante la entrevista, los presentadores Hayley Peterson y Max Burford introdujeron un juego llamado “Muro de la verdad”.

Sin embargo, la conversación dio un giro cuando Burford le hizo una pregunta a Urban sobre la película de 2024 de Kidman para Netflix, A Family Affair, en la que su personaje entabla una relación con un joven actor, interpretado por Zac Efron.

Sin embargo, la pregunta quedó sin respuesta y un productor informó a los presentadores que Urban se había “desconectado” de la llamada de Zoom.

