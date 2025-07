Revelan primer vistazo de la segunda parte de 'Practical Magic'

La actriz Nicole Kidman publicó este viernes un video que muestra el primer día de grabaciones de la segunda parte de la película "Practical Magic", que protagoniza junto a Sandra Bullock.

La primera entrega de "Practical Magic" fue estrenada en 1998 bajo la dirección de Griffin Dunne. Esta narra la historia de dos hermanas brujas y huérfanas marcadas por una maldición familiar: cualquier hombre del que se enamoren está destinado a morir.

Repost from Nicole Kidman The witches are back ✨ Owens sisters’ first day on set! #PracticalMagic pic.twitter.com/8N68WiWxYc