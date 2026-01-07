Podcast
Escena

Nicole Kidman y Keith Urban acuerdan su divorcio

Tras 19 años de matrimonio, la actriz y el cantante cerraron su divorcio en Tennessee, con custodia compartida de sus hijas y sin manutención entre las partes

  • 07
  • Enero
    2026

La actriz australiana Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban finalmente llegaron a un acuerdo de divorcio con el que ponen fin a un matrimonio de 19 años.

La pareja acordó ante un juez en el condado de Davidson, en Nashville (Tennessee), renunciar a todos los derechos de manutención de las hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15, además de la del cónyuge, según la demanda.

Cada una de las partes también será responsable de sus propios honorarios y gastos legales, mientras que la casa de Kidman será la residencia principal de las hijas del matrimonio, en la que pasarán 306 días al año.

También pactaron que todas las decisiones importantes relacionadas con sus hijas, incluyendo la educación y la atención médica, se tomarán de manera conjunta.

La actriz estadounidense presentó una solicitud de divorcio a finales de septiembre ante un tribunal de Tennessee, Estados Unidos, donde residía junto a Urban, alegando diferencias irreconciliables.

Kidman y Urban se casaron en junio de 2006, un año después de haberse conocido, tras ser presentados por el actor australiano Geoffrey Rush en la gala G’Day LA.

Antes de Urban, la ganadora al Óscar en el 2003 por The Hours estuvo casada con Tom Cruise durante 11 años. Se divorciaron en el 2001, un año que marcó el fin de una de las relaciones más famosas de Hollywood en esa época.


Comentarios

Etiquetas:
