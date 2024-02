Nolan, Song y Chernov ganan premios del Sindicato de Directores

Christopher Nolan fue honrado el sábado con el máximo galardón en los Premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA por sus siglas en inglés) por “Oppenheimer”, consolidando su estatus de favorito para los Oscar del próximo mes.

Otros ganadores en la ceremonia no televisada en Los Ángeles fueron Celine Song, como directora de ópera prima por su drama romántico “Past Lives” (“Vidas pasadas”), y Mstyslav Chernov por el documental “20 Days in Mariupol” (“20 días en Mariúpol”), un proyecto conjunto entre The Associated Press y la serie “Frontline” de PBS.

El Sindicato de Directores también reconoció logros en televisión, con el premio a la mejor serie dramática para Peter Hoar por el episodio “Long, Long Time” de “The Last of Us”, y el trofeo de comedia para Christopher Storer por el episodio “Fishes” de “The Bear”.

Este premio del DGA es el primero para Nolan, quien había sido nominado cuatro veces antes, por “Memento”, “The Dark Knight” (“Batman: el caballero de la noche”), “Inception” y “Dunkirk” (“Dunkerque”).

Este año, Nolan enfrentó una competencia formidable con Martin Scorsese por “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”), Yorgos Lanthimos por “Poor Things” (“Pobres criaturas”), Alexander Payne por “The Holdovers” (“Los que se quedan”) y Greta Gerwig por “Barbie”, quien algunos expertos pensaban podía ganar de manera sorpresiva en respuesta a su desaire en la misma categoría en los Oscar.

El cuerpo de votantes del gremio consta de más de 19,000 miembros, casi el doble de la membresía total de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Pero incluso a pesar de la diferencia de número de votantes, solo ocho veces en 75 años el director galardonado por el DGA no se ha llevado también el Oscar a mejor dirección. La diferencia más reciente fue en 2019, cuando Sam Mendes ganó el premio del DGA por “1917” y el Oscar fue para Bong Joon-ho por “Parasite” (“Parásitos”). El año pasado, Daniel Kwan y Daniel Scheinert ganaron por “Everything Everywhere All At Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).

En los Oscar del 10 de marzo, los nominados a mejor director incluyen a Nolan, Scorsese, Lanthimos, Jonathan Glazer por “The Zone of Interest” (“Zona de interés”) y Justine Triet por “Anatomy of a Fall” (“Anatomía de una caída”). La votación final de los Oscar comienza el 22 de febrero.





