Nombran a IMPI como Administración de Búsqueda Internacional

Se destacó que el IMPI contó con el apoyo de oficinas con sedes en la región de América Latina y el Caribe, además de países como España, Corea y Francia

En el marco de las Asambleas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) fue aprobado este lunes como la Administración encargada de la Búsqueda Internacional y del Examen Preliminar Internacional (ISA/IPEA).

Dicha designación otorgada por la Asamblea de la Unión del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) nombra al IMPI como una de las autoridades internacionales acreditadas para llevar a cabo la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional de las solicitudes de patentes.

Es decir, el IMPI se convierte en la vigésimo sexta Administración Internacional de Búsqueda y Examen Preliminar del sistema del PCT, además de ser la cuarta en desempeñar este trabajo en idioma español.

Con esto se impulsa a la región latinoamericana como un polo de innovación para consolidar el reconocimiento internacional de las capacidades técnicas del instituto, así como su fortalecimiento en el sistema global de propiedad intelectual.

En tanto, también se promueven servicios de alta calidad que favorezcan la innovación, la protección de las invenciones y el desarrollo tecnológico en México, la región y el mundo.

Se destacó que el IMPI contó con el apoyo de oficinas con sedes en la región de América Latina y el Caribe, así como de países: España, Corea, Canadá, Francia, China, India, Ucrania, Egipto y Australia.